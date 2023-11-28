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Published Сегодня, 17:43

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Спасатель рассказал, как ростовчанам не получить переломы в гололед

Спасатель рассказал, как в Ростове не переломать руки и ноги в гололед

28 ноября 2023, 17:43
Фото: 1MI
Спасатель рассказал, как ростовчанам не получить переломы в гололед
Обувь для выхода на улицу в гололед надо подбирать по принципу безопасности, а не красоты, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Напомним, что в ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону гололед. Спасатель Артем Белков объясняет, что гололед в Ростове — явление даже больше типичное для зимы, чем снег.

«Он у нас есть почти всегда. Снегу слишком тепло, он тает и замерзает в корку. Обувь на зиму нужно обязательно подбирать на антискользящей подошве. Лучше, когда обувь безопасная, а не красивая», — советует эксперт.

Он советует ростовчанам обзавестись специальными ледоступами. Это шипованные накладки на подошву, которые закрепляются на обуви резинками.

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«Отличная вещь, шипы подрубают лед и идти в них в разы безопаснее», — говорит эксперт.

Артем Белков рекомендует зимой носить утепленные брюки или одеваться многослойно.

«Чем больше ткани, тем меньше риска выбить коленную чашечку, повредить локоть или переломать конечности при падении. Обязательно надевайте шапку. Она может буквально спасти жизнь, защитив от ушиба или удара затылком о землю», — советует спасатель.

Гололед продержится в городе до 30 ноября.

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