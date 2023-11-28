Спасатель рассказал, как в Ростове не переломать руки и ноги в гололед

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Напомним, что в ближайшие сутки синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону гололед. Спасатель Артем Белков объясняет, что гололед в Ростове — явление даже больше типичное для зимы, чем снег.
«Он у нас есть почти всегда. Снегу слишком тепло, он тает и замерзает в корку. Обувь на зиму нужно обязательно подбирать на антискользящей подошве. Лучше, когда обувь безопасная, а не красивая», — советует эксперт.
Он советует ростовчанам обзавестись специальными ледоступами. Это шипованные накладки на подошву, которые закрепляются на обуви резинками.
«Отличная вещь, шипы подрубают лед и идти в них в разы безопаснее», — говорит эксперт.
Артем Белков рекомендует зимой носить утепленные брюки или одеваться многослойно.
«Чем больше ткани, тем меньше риска выбить коленную чашечку, повредить локоть или переломать конечности при падении. Обязательно надевайте шапку. Она может буквально спасти жизнь, защитив от ушиба или удара затылком о землю», — советует спасатель.
Гололед продержится в городе до 30 ноября.