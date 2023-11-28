Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Напомним, что из-за усилившегося ветра вода вышла из берегов и начала топить территории. В том числе она заходила в дома, вынуждая людей покинуть строения. Сильный ветер срывал кровлю и сайдинг, вырывал и ломал деревья, переворачивал фуры. В Таганроге порывом снесло балкон в многоэтажном доме.
Всего в понедельник эвакуировали более 500 человек, в том числе 120 детей. А Система-112 приняла около 17 тысяч вызовов, по две тысячи в час.
Теперь в регионе планируется провести подворовой обход пострадавших от подтопления территорий. Этим займутся муниципальные комиссии.
«По итогам работы комиссий будут приняты соответствующие решения», — ответили власти на вопрос о выплатах людям. Другой информации на эту тему пока не поступало.