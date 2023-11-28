Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана

Напомним, что из-за усилившегося ветра вода вышла из берегов и начала топить территории. В том числе она заходила в дома, вынуждая людей покинуть строения. Сильный ветер срывал кровлю и сайдинг, вырывал и ломал деревья, переворачивал фуры. В Таганроге порывом снесло балкон в многоэтажном доме.