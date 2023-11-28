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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана

Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана

28 ноября 2023, 09:12
Фото: МЧС по РО
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана
В Ростовской области решение о выплатах пострадавшим из-за урагана будет принято после подворового обхода, сообщили в правительстве региона.

Напомним, что из-за усилившегося ветра вода вышла из берегов и начала топить территории. В том числе она заходила в дома, вынуждая людей покинуть строения. Сильный ветер срывал кровлю и сайдинг, вырывал и ломал деревья, переворачивал фуры. В Таганроге порывом снесло балкон в многоэтажном доме.

Всего в понедельник эвакуировали более 500 человек, в том числе 120 детей. А Система-112 приняла около 17 тысяч вызовов, по две тысячи в час.

Дома остаются затопленными после урагана в Ростовской области
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Теперь в регионе планируется провести подворовой обход пострадавших от подтопления территорий. Этим займутся муниципальные комиссии.

«По итогам работы комиссий будут приняты соответствующие решения», — ответили власти на вопрос о выплатах людям. Другой информации на эту тему пока не поступало.

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