Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области с 1 января 2024 года

Стоит напомнить, что пенсия состоит из двух основных частей: страховой и фиксированной. Страховая зависит от стажа и зарплаты за тот период, когда человек работал. Фиксированная считается надбавкой, которая идет к сумме страховой. Ее получают все пенсионеры, и именно ее ежегодно индексируют.