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Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области с 1 января 2024 года

28 ноября 2023, 08:30
Фото: Midjourney
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области

Страховые пенсии проиндексируют в Ростовской области с 1 января 2024 года

В Ростовской области в 2024 году увеличится размер фиксированной выплаты к пенсии, говорится на портале правовой информации.

Согласно федеральному закону, подписанным Владимиром Путиным, размер одного пенсионного коэффициента вырастет до 133 рублей. Сейчас он составляет 129,5 рубля.

Кроме того, выплата к пенсии по старости вырастет до 8,1 тысячи рублей. Добавим, что речь идет о неработающих пенсионерах.

Пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года
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Стоит напомнить, что пенсия состоит из двух основных частей: страховой и фиксированной. Страховая зависит от стажа и зарплаты за тот период, когда человек работал. Фиксированная считается надбавкой, которая идет к сумме страховой. Ее получают все пенсионеры, и именно ее ежегодно индексируют.

Ранее стало известно, за сколько лет в Ростовской области можно накопить 1 миллион рублей.

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