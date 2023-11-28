Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Ростовской области с 1 января 2024 года

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
Согласно федеральному закону, подписанным Владимиром Путиным, размер одного пенсионного коэффициента вырастет до 133 рублей. Сейчас он составляет 129,5 рубля.
Кроме того, выплата к пенсии по старости вырастет до 8,1 тысячи рублей. Добавим, что речь идет о неработающих пенсионерах.
Стоит напомнить, что пенсия состоит из двух основных частей: страховой и фиксированной. Страховая зависит от стажа и зарплаты за тот период, когда человек работал. Фиксированная считается надбавкой, которая идет к сумме страховой. Ее получают все пенсионеры, и именно ее ежегодно индексируют.
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