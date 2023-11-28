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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Дожди в Ростовской области не прекратятся до 4 декабря

Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области

28 ноября 2023, 04:57
Фото: Midjourney

Дожди в Ростовской области не прекратятся до 4 декабря

В Ростовской области дождливая погода будет сохраняться до декабря, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник, 28 ноября, температура воздуха составит +4 градуса, а ветер усилится до трех метров в секунду. В регионе начнутся дожди, которые будут продолжаться до 4 декабря.

В среду и четверг температура составит +7 градусов, а к пятнице поднимется до +9 градусов. На выходных, 2 и 3 декабря, воздух прогреется до 10 градусов.

Около 9 тыс жителей в Ростовской области остаются без света из-за урагана
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Дожди продолжатся и в начале следующей недели, столбики термометров покажут +7 градусов. В ночь на четверг, 1 декабря, может похолодать до -1 градуса.

Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области остались без света из-за урагана. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Свет#Ураган#Дожди#Гидрометцентр#Температура#Жители#Неделя
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