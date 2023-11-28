Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Во вторник, 28 ноября, температура воздуха составит +4 градуса, а ветер усилится до трех метров в секунду. В регионе начнутся дожди, которые будут продолжаться до 4 декабря.
В среду и четверг температура составит +7 градусов, а к пятнице поднимется до +9 градусов. На выходных, 2 и 3 декабря, воздух прогреется до 10 градусов.
Дожди продолжатся и в начале следующей недели, столбики термометров покажут +7 градусов. В ночь на четверг, 1 декабря, может похолодать до -1 градуса.
Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области остались без света из-за урагана. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.