«Сторож — не защитит»: как обеспечивается охрана в школах Ростовской области

«Сейчас частные охранные предприятия зачастую оформляют на работу в школу или колледж вроде бы лицензированного охранника. А в итоге нередко там сидят совершенно другие люди. Без лицензий, без подготовки. А порой и просто люди со скучающим видом, которые не смогут вовремя среагировать, если случится внештатная ситуация или угроза безопасности детей», — сообщает RostovGazeta Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.