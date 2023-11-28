«Сторож — не защитит»: как обеспечивается охрана в школах Ростовской области

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Родителей уверяют, что безопасность максимально повышена. Так ли это на самом деле — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Напомним, что при нападении подростка с ножом в школе Красного Десанта в Неклиновском районе Ростовской области четыре человека получили ранения. Очевидцы рассказывали, что, перепугавшись, вахтерша нажимала на тревожную кнопку. Но реакция вовремя не последовала.
Больше всех пострадал дедушка одной из учениц. Он бросился защищать учительницу, на которую накинулся подросток. От полученных травм мужчину госпитализировали. Позже стало известно, что его наградили медалью Алексея Береста за смелые и решительные действия.
В августе 2023 года власти заверяли, что в Ростовской области введут особые меры безопасности в образовательных учреждениях при подготовке к новому учебному году.
В школе Красного Десанта, несмотря на трагедию, похоже, ничего не изменилось. Знакомые с ситуацией отмечают, что охраны в школе никогда прежде не было. По словам родных учеников, не появилась она и сейчас. Корреспондент RostovGazeta пытался на протяжении нескольких дней связаться с руководством школы для разъяснения ситуации. Однако на звонок никто не снимал трубку.
Согласно информации сайта РосТендер, из сельских средних школ Ростовской области контракт на охрану заключен в Багаевском районе.
По данным «СПАРК-Маркетинг», в середине июня 2023 года багаевская школа №3 определила победителя электронного торга. Первоначальная стоимость контракта на охрану школы с 1 июля до конца текущего года была заявлена более 1,4 миллиона рублей.
За победу в торге боролись восемь участников, предлагая цену все ниже и ниже. Самой низкой из предложенных цен стала сумма в размере более 461,1 тысячи рублей. Кто стал победителем — информация скрыта.
Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» отметил индикаторами. Снижение первоначальной цены контракты превысило 25%.
Индикатор отмечает, что, с одной стороны, это может свидетельствовать об экономически необоснованным поведении одного из участников. А с другой, являться признаком завышения начальной минимальной цены заказчиком. «СПАРК-Маркетинг» обращает внимание и на тот факт, что часть документов контракта оказалась недоступной для поиска. А это может являться признаком ограничения конкуренции.
Первоначально заявленная багаевской школой цена на охрану на полгода, если сравнивать с подобными торгами, действительно оказалась высокой. Для сравнения, более миллиона рублей на охрану, по данным сайта РосТендер, тратят школы-интернаты Ростовской области. Однако в них речь идет о круглосуточной охране.
Лидером по охране большинства школ Ростова по-прежнему остается ростовское ООО ЧОП «Скорпион-Дон». В 2023 году компания заключила 64 контракта, общей стоимостью свыше 162, 6 миллионов рублей.
Самый дорогостоящий контракт среди школ донской столицы, более чем на 5,7 миллиона рублей, заключила с ЧОП в январе 2023 года МАОУ Школа № 60. Срок его реализации — с января 2023 года по январь 2024. Речь в нем идет об обеспечении охраны для свыше 24,9 тысячи учащихся.
Этот контракт система «СПАРК-Маркетинг» отметила индикаторами. Во-первых, по данным ФНС, исполнитель многомиллионного контракта относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. А во-вторых, «СПАРК-Маркетинг» зафиксировал, что победителем закупки стал участник не с минимальной ценой.
Индикатор разъясняет, что такой подход может считаться стандартной ситуацией. Но при систематическом повторе в пользу конкретного исполнителя, это является признаком ограничения конкуренции.
По количеству учеников, школа №60 в Ростове считается самой большой на юге России. Она была открыта в 1971 году на проспекте Коммунистическом. В 2023 году для нее был построен новый корпус — четырехэтажное здание в районе Привоза.
Но далеко не все родители учеников с восторгом восприняли появление нового здания на столь серьезной удаленности от старого.
Дело в том, что некоторых учителей из старой школы перевели работать в новый корпус. А большинство родителей учеников ориентированы на личностные отношения. Классы для своих детей они выбирали по учителям. Поэтому с появлением нового здания некоторые ученики из старого корпуса вынужденно отправились в новое — за своими учителями.
«А расстояние для ребенка отнюдь немалое. В школу приходится ездить общественным транспортом, порядка шести остановок. Мы же живем рядом со старой школой», — возмутилась жительница Ростова, не пожелавшая публиковать свои данные.
Школы в других городах Ростовской области тоже заключают контракты на охрану с частными охранными предприятиями.
Победителем многих контрактов на охрану детских учреждений в Волгодонске в 2023 году стала московская компания ООО ЧОП «Альфа-Марафон-1».
В частности, стоимость годового контракта с ЧОПом обошлась волгодонской школе №22 в более 946,6 тысячи рублей. Проведение этой торговой процедуры «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул индикаторами.
Торги проходили с жалобой в ФАС. Индикатор выявил отсутствие конкурентной борьбы. «СПАРК-Маркетинг» предупреждает, что незначительное снижение цены при участии нескольких заявок может считаться одним из признаков наличия картельного сговора участников.
Также, индикатор обращает внимание на то, что исполнитель контракта относится к субъектам малого предпринимательства. Часть документов торга оказалась недоступной для поиска.
Эксперты сходятся во мнении, что в принципах охраны школ, и не только в Ростовской области, существует большая проблема. И эти принципы надо менять.
«Сейчас частные охранные предприятия зачастую оформляют на работу в школу или колледж вроде бы лицензированного охранника. А в итоге нередко там сидят совершенно другие люди. Без лицензий, без подготовки. А порой и просто люди со скучающим видом, которые не смогут вовремя среагировать, если случится внештатная ситуация или угроза безопасности детей», — сообщает RostovGazeta Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов.
В лучшем случае, по словам депутата, такие охранники могут нажать на тревожную кнопку. Но этого недостаточно. Ведь пока полиция приедет в школу по вызову, может случится все, что угодно. В том числе и трагедия, которая произошла в Краснодесантской школе.
«Лично я считаю, что у школьного охранника должен быть весь арсенал спецсредств для нейтрализации нарушителя или преступника. Вместе с этим школу, как минимум, необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения. И здесь в полный рост встаёт вопрос о техрегламенте», — подчеркивает депутат.
Правозащитник Александр Хуруджи считает, что в обеспечении охраны школ лучше использовать успешный опыт израильской модели.
«Школа должна быть окружена надежным забором. Вход — только один. Естественно, там должен находится пост охраны, который во время своего дежурства охранник не покидает. А при входе все проходят досмотр, аналогично тому, как в аэропорту, только упрощенный. Таким образом и ученики, и учителя будут попадать в безопасный контур школы. А пространство внутри на случай хулиганства или буллинга среди учеников должно просматриваться камерами», — рассказывает эксперт.
Собеседник заостряет внимание на том, что равные условия обеспечения охраны надо создавать не только для городских, но и для сельских школ.
«В селах тоже надо вкладываться в инфраструктуру. В противном случае будет разнобой практик, как сейчас. А это — путь к беззащитности наших детей и преподавателей», — уверен правозащитник.
«Да, техническое оснащение школ и привлечение профессионалов потребует дополнительных расходов государства. Но речь идёт о безопасности детей. А на этом экономить нельзя», — резюмирует Сергей Миронов.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему не меняется качество еды в столовых ростовских школ.