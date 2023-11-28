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Published Сегодня, 18:04

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Updated Сегодня, 18:07

Строительство «КамАЗ-центра» в Сахалинской области начнется в 2024 году

28 ноября 2023, 18:04
В Южно-Сахалинске в 2024 году начнется строительство полноценного центра «КамАЗ». Здесь островитяне смогут получить комплекс услуг по покупке, обслуживанию и ремонту большегрузной техники этой марки.

Возведение важного коммерческого объекта обсудили на заседании инвестиционного совета Сахалинской области.

Проводя совещание, губернатор островного региона Валерий Лимаренко напомнил о том, что уже в 2024 году запланирована сдача в эксплуатацию первой очереди объездной дороги вокруг Южно-Сахалинска. Протяженность трассы составляет около 8 км. Именно там предлагают выделить участок земли для будущего «КамАЗ-центра». В целом же объездная дорога, рядом с которой появится крупный логистический центр, соединит трассы Южно-Сахалинск — Холмск, Южно-Сахалинск — Корсаков и Южно-Сахалинск — Оха. Общая протяженность новой дороги составит более 40 км.

«Основная задача — избавить Южно-Сахалинск от транзитного грузового транспорта, это очень важно для благополучной экологии. Именно там, где будут пересекаться крупные транспортные артерии, и будет создан большой логистический центр, частью которого станет „КамАЗ-центр“. Там же планируется в будущем разместить дорожно-ремонтные предприятия и перенести из города различные складские помещения, что позволит освободить большие площади в городе под застройку полезных для жителей объектов», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Проект центра комплексного обслуживания большегрузов представил руководитель компании «Сахалин-запчастьсервис». Это предприятие выступает в островном регионе официальным дилером и сервисным центром крупнейших российских и известных зарубежных производителей грузовиков и спецтехники. Компания предоставляет полный спектр услуг по сервисному, гарантийному и послегарантийному обслуживанию автомобилей и спецтехники различных шасси, включая ремонт сложных узлов и агрегатов иностранного производства.

«Проект по созданию нового центра будет воплощаться в жизнь при полной поддержке руководства ПАО „КамАЗ“. Уже в начале 2024 года планируем приступить к проектированию, а в III–IV квартале — к строительству. Инвестиции составят около 1 млрд рублей, строительство будет идти 2-2,5 года», — рассказал генеральный директор ООО «Сахалин-запчастьсервис» Максим Меримский.

Современный центр построят в соответствии с новым дилерским стандартом. В нем появятся офис продаж автотехники и оригинальных запасных частей, постоянно действующая выставка новых автомобилей и спецтехники «КамАЗ», станция технического обслуживания и ремонта грузового автотранспорта и спецтехники, автомойка, стоянка для большегрузных автомобилей, склад запасных частей.

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