Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковало 34-километровой пробкой из-за ДТП

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:57
Updated Сегодня, 17:57
Вечером вторника, 28 ноября, на картах появилась отметка о ДТП на М-4 «Дон» в районе поселка Калиновка. Последствием аварии стала огромная пробка, которая растянулась от Михайловского сельского поселения до Каменска-Шахтинского на участке от 935-го по 968-й километр М-4 «Дон». На преодоление этого участка автомобилистам потребуется не менее двух часов даже с альтернативными объездами.
Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором запечатлена причина аварии — ДТП примерно на 951-м километре трассы. Фуру буквально «намотало» на дорожное ограждение. Движение на участке затруднено.
Журналисты запросили официальный комментарий об аварии в ГИБДД РО.
«Механика. Движение идет», — сообщили в пресс-службе, объявив, что никто не пострадал.