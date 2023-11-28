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Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковало 34-километровой пробкой из-за ДТП

Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковало 34-километровой пробкой из-за ДТП

28 ноября 2023, 17:55
Фото: 1MI
Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковало 34-километровой пробкой из-за ДТП
В Ростовской области пробка парализовала движение на 34-километрах трассы М-4 «Дон» из-за ДТП с участием фуры, сведения об этом появились на сервисе «Яндекс. Карты».

Вечером вторника, 28 ноября, на картах появилась отметка о ДТП на М-4 «Дон» в районе поселка Калиновка. Последствием аварии стала огромная пробка, которая растянулась от Михайловского сельского поселения до Каменска-Шахтинского на участке от 935-го по 968-й километр М-4 «Дон». На преодоление этого участка автомобилистам потребуется не менее двух часов даже с альтернативными объездами.

Пробка из-за ДТП в Калиновке 28 ноябряПробка из-за ДТП в Калиновке 28 ноября
Пробка из-за ДТП в Калиновке 28 ноября
Фото: Яндекс Карты

Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео, на котором запечатлена причина аварии — ДТП примерно на 951-м километре трассы. Фуру буквально «намотало» на дорожное ограждение. Движение на участке затруднено.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Журналисты запросили официальный комментарий об аварии в ГИБДД РО.

«Механика. Движение идет», — сообщили в пресс-службе, объявив, что никто не пострадал.

Крупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноября
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Ранее фуру в Ростовской области сдуло ураганом.

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