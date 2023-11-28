Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области сковало 34-километровой пробкой из-за ДТП

Вечером вторника, 28 ноября, на картах появилась отметка о ДТП на М-4 «Дон» в районе поселка Калиновка. Последствием аварии стала огромная пробка, которая растянулась от Михайловского сельского поселения до Каменска-Шахтинского на участке от 935-го по 968-й километр М-4 «Дон». На преодоление этого участка автомобилистам потребуется не менее двух часов даже с альтернативными объездами.