Тревожная группа подростков — запросы и помощь

Вторая группа — это уставшие подростки. Они часто чувствуют себя плохо и не находят интереса в жизни. Они думают о смерти, испытывают неприязнь к учебе, ругаются с многими учителями, всегда хотят спать и имеют проблемные отношения с родителями и братьями/сестрами. Это группа, которая нуждается в помощи как можно скорее.