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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Тревожная группа подростков — запросы и помощь

28 ноября 2023, 05:39
Специалистка рассказала о самых распространенных проблемах подростков, которые обращаются к психологу. Забота о молодежи играет важную роль для нашего будущего, ведь через 15 лет они сами станут взрослыми и будут воспитывать следующее поколение.

Подростковый возраст — это время трепетных и сложных переживаний, даже если они не всегда показывают это.

По опыту практики, психотерапевт Светлана Попова выделяет три основные группы подростков, которые обращаются за помощью. У каждой группы свои потребности и разные запросы к психологу, пишет runews24.ru.

Первая группа включает подростков, которые любят жизнь и стремятся понять ее тонкости, а также разобраться в себе и взаимоотношениях с окружающим миром. Их запросы связаны с пониманием эмоций, отношений с учебными товарищами, братьями и сестрами, а также улучшением отношений с близкими.

Вторая группа — это уставшие подростки. Они часто чувствуют себя плохо и не находят интереса в жизни. Они думают о смерти, испытывают неприязнь к учебе, ругаются с многими учителями, всегда хотят спать и имеют проблемные отношения с родителями и братьями/сестрами. Это группа, которая нуждается в помощи как можно скорее.

Третья группа — это манипуляторы. Эти подростки имеют определенные цели и используют психологические приемы для достижения своих желаний. Их запросы связаны с тем, как убедить родителей разрешить играть в игры дольше, контролировать сверстников, влюбить в себя понравившегося парня или получить от родителей новый гаджет. Работа с такими подростками является особенной из-за сложности их мотивации, а повод для консультации может звучать очень по-разному.

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