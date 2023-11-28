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В Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения

В Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения

28 ноября 2023, 17:15
Фото: Midjourney
В Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения
В Ростовской области выделили более 965 миллионов рублей на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти объявили, что уже в 2024 году в Каменске-Шахтинском начнутся работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотвода. Реализация проекта по плану пройдет с 2024 по 2028 годы, за это время рабочим предстоит модернизировать и провести реконструкцию систем водоснабжения населения. На эти цели выделили более 965 миллионов рублей.

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За пять лет реконструкция коснется 28,5 километра сетей водоотвода и 7,4 километра сетей водоснабжения.

Напомним, ранее весной жители Каменска-Шахтинского регулярно жаловались на ужасное качество воды.

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