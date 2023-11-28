В Каменске-Шахтинском потратят 965 млн рублей на реконструкцию систем водоснабжения

Власти объявили, что уже в 2024 году в Каменске-Шахтинском начнутся работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотвода. Реализация проекта по плану пройдет с 2024 по 2028 годы, за это время рабочим предстоит модернизировать и провести реконструкцию систем водоснабжения населения. На эти цели выделили более 965 миллионов рублей.