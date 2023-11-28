В Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
На расчистку дорог вышли 92 единицы техники. Среди них оказались 58 комбинированных дорожных машин. Также в работах задействованы 80 уборщиков территорий.
Первоначально очистке и обработке подверглись опасные участки, к которым относятся мосты, путепроводы, спуски и подъемы.
Ранее городские службы предупредили ростовчан об опасности гололеда, который может образоваться в городе с 28 по 30 ноября. В регионе в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом.