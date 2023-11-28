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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом

В Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом

28 ноября 2023, 07:24
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом
Дорожные службы Ростова в связи с отрицательной температурой воздуха начали превентивную обработку дорог против гололеда, сообщили в администрации города.

На расчистку дорог вышли 92 единицы техники. Среди них оказались 58 комбинированных дорожных машин. Также в работах задействованы 80 уборщиков территорий.

Первоначально очистке и обработке подверглись опасные участки, к которым относятся мосты, путепроводы, спуски и подъемы.

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Ранее городские службы предупредили ростовчан об опасности гололеда, который может образоваться в городе с 28 по 30 ноября. В регионе в ближайшие дни ожидается дождь с мокрым снегом.

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