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Published Сегодня, 15:44

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В Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов

В Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов

28 ноября 2023, 15:44
Фото: 1MI
В Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов
В Ростове перед судом предстанут 11 аферистов, которые обманули более 230 клиентов автосалонов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД РФ по Ростовской области завершила расследование уголовного дела о сотнях эпизодах мошенничества при продаже автомобилей, совершенных членами преступного сообщества. О задержании фигурантов дела сообщили еще осенью 2020 года.

В полиции напомнили, что злоумышленники распространяли информацию о возможности покупки у них автомобиля по сниженной цене, после чего предлагали потенциальным клиентам взять кредит на покупку транспортного средства, комплектация которых не соответствовала заявленной изначально. Если же граждане отказывались от условий кредита, у них требовали неустойку в размере 20% от стоимости автомобиля.

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Организатором бизнеса выступил 37-летний москвич, который назначил руководителей автосалонов, нанявших менеджеров, кредитных специалистов и рекламщиков. В преступных схемах задействовали 11 человек, включая лидера. Всех их задержали.

За время реализации преступных схем с ноября 2019 по сентябрь 2020 года аферистам удалось обмануть 233 гражданина, общая сумма ущерба составила более 57 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество стоимостью около 160 миллионов рублей подозреваемых наложили арест, скоро все фигуранты дела предстанут перед судом.

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