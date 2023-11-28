В Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов

В полиции напомнили, что злоумышленники распространяли информацию о возможности покупки у них автомобиля по сниженной цене, после чего предлагали потенциальным клиентам взять кредит на покупку транспортного средства, комплектация которых не соответствовала заявленной изначально. Если же граждане отказывались от условий кредита, у них требовали неустойку в размере 20% от стоимости автомобиля.