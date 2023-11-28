В Ростове будут судить 11 аферистов, обманувших более 200 клиентов автосалонов

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Следственная часть ГСУ ГУ МВД РФ по Ростовской области завершила расследование уголовного дела о сотнях эпизодах мошенничества при продаже автомобилей, совершенных членами преступного сообщества. О задержании фигурантов дела сообщили еще осенью 2020 года.
В полиции напомнили, что злоумышленники распространяли информацию о возможности покупки у них автомобиля по сниженной цене, после чего предлагали потенциальным клиентам взять кредит на покупку транспортного средства, комплектация которых не соответствовала заявленной изначально. Если же граждане отказывались от условий кредита, у них требовали неустойку в размере 20% от стоимости автомобиля.
Организатором бизнеса выступил 37-летний москвич, который назначил руководителей автосалонов, нанявших менеджеров, кредитных специалистов и рекламщиков. В преступных схемах задействовали 11 человек, включая лидера. Всех их задержали.
За время реализации преступных схем с ноября 2019 по сентябрь 2020 года аферистам удалось обмануть 233 гражданина, общая сумма ущерба составила более 57 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество стоимостью около 160 миллионов рублей подозреваемых наложили арест, скоро все фигуранты дела предстанут перед судом.