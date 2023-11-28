В Ростове изменят работу общественного транспорта на время матча с «ЦСКА»

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Власти напомнили, что уже в среду, 29 ноября, в 18.15 мск на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч между командами «Ростов» и ПФК «ЦСКА» Москва. Ради обеспечения транспортной доступности стадиона для болельщиков временно изменят схему и расписание движения городских автобусов.
Так с 16.30 до 21.00 мск организуют работу автобуса №39, который довезет болельщиков до остановки «Городской пляж» по укороченной схеме.
Кроме того, рядом со стадионом находится остановка «Аллея Ростов-Арена», до которой можно добраться на маршрутах № 8, 49, 65а, и остановка «Гребной канал» рядом с кластером «Акватория», куда можно доехать на автобусе №75.
Следить за движением автобусов можно через сервис Pikas Online, который доступен по ссылке.
Ранее матч «Ростова» с «ЦСКА» закончился ничьей.