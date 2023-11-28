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Published Сегодня, 12:54

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Updated Сегодня, 12:56

В Ростове изменят работу общественного транспорта на время матча с «ЦСКА»

В Ростове изменят работу общественного транспорта на время матча с «ЦСКА»

28 ноября 2023, 12:54
Фото: 1MI
В Ростове изменят работу общественного транспорта на время матча с «ЦСКА»
В Ростове собираются продлить работу общественного транспорта и изменить схему его движения на время матча местной команды с московским «ЦСКА», об этом сообщили в администрации города.

Власти напомнили, что уже в среду, 29 ноября, в 18.15 мск на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч между командами «Ростов» и ПФК «ЦСКА» Москва. Ради обеспечения транспортной доступности стадиона для болельщиков временно изменят схему и расписание движения городских автобусов.

Так с 16.30 до 21.00 мск организуют работу автобуса №39, который довезет болельщиков до остановки «Городской пляж» по укороченной схеме.

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Кроме того, рядом со стадионом находится остановка «Аллея Ростов-Арена», до которой можно добраться на маршрутах № 8, 49, 65а, и остановка «Гребной канал» рядом с кластером «Акватория», куда можно доехать на автобусе №75.

Следить за движением автобусов можно через сервис Pikas Online, который доступен по ссылке.

Ранее матч «Ростова» с «ЦСКА» закончился ничьей.

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