В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Страшная находка была обнаружена возле дома №18 на улице Тимошенко днем, 27 ноября. По словам очевидца, вокруг тела была обмотана веревка. Мужчина был при этом плохо одет.
Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которым пришлось доставать тело в противогазах. Затем труп упаковали в пакет. Видео с извлеченным телом было опубликовано в Telegram-канале «Это Ростов».
Тело в черном пакете какое-то время пролежало на улице. Его охраняли сотрудники правоохранительных органов с автоматами. Затем пакет погрузили и увезли.
Ранее в жилом доме в Батайске забили тревогу ощутив трупный запах. В соседней квартире был найден труп молодой девушки.