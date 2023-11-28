rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:27

Published Сегодня, 07:27

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины

В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины

28 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
В Ростове на Тимошенко из люка достали труп мужчины
В Ростове на улице Тимошенко был найден труп мужчины, сообщили очевидцы в местной соцсети.

Страшная находка была обнаружена возле дома №18 на улице Тимошенко днем, 27 ноября. По словам очевидца, вокруг тела была обмотана веревка. Мужчина был при этом плохо одет.

Очевидцы вызвали сотрудников МЧС, которым пришлось доставать тело в противогазах. Затем труп упаковали в пакет. Видео с извлеченным телом было опубликовано в Telegram-канале «Это Ростов».

Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури
Узнать подробнее
Страшная находка была обнаружена возле дома №18 на улице Тимошенко днем, 27 ноября.
Видео: ТГ канал «Это Ростов!»

Тело в черном пакете какое-то время пролежало на улице. Его охраняли сотрудники правоохранительных органов с автоматами. Затем пакет погрузили и увезли.

Ранее в жилом доме в Батайске забили тревогу ощутив трупный запах. В соседней квартире был найден труп молодой девушки.

Читайте также:
Гололед покроет улицы Ростова-на-Дону с 28 по 30 ноября«Бесплатно такие вещи не делают»: украинская ведьма собирает донаты на бурю в Ростове«Нa свοем вeκу тaκοгο нe видел»: в Ростове из-за урагана едва не затопило набережную
#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Люк#Канализационные люки в Ростовской области#Люки в Ростове#Труп#Трупы#Происшествия
Подпишитесь
Власти Таганрога ввели режим ЧС из-за последствий бури
Сегодня, 06:24
Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове
Сегодня, 06:34
Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури
Сегодня, 06:22
Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове
Вчера, 19:53
Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области
Сегодня, 04:43