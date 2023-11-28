В Ростове не нашлось желающих отремонтировать Дом актера за 42 млн рублей

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Речь идет об объекте культурного наследия, который расположен на улице Максима Горького. Первоначально на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий выделяли 42 миллиона рублей.
Однако на конкурс не было подано ни одной заявки. От подрядчика требовалось провести демонтажные и восстановительные работы, отремонтировать кровлю, вывезти мусор.
Добавим, что Дом актера становился общежитием для работников искусства, которые числились в театре или приезжали в донскую столицу с гастролями.
Ранее две компании оштрафовали на 228 миллионов рублей за сговор при ремонте дорог в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.