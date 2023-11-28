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Никто не захотел ремонтировать Дом актера в Ростове за 42 млн рублей

В Ростове не нашлось желающих отремонтировать Дом актера за 42 млн рублей

28 ноября 2023, 08:50
Фото: Администрация Ростова
Никто не захотел ремонтировать Дом актера в Ростове за 42 млн рублей
В Ростове-на-Дону не смогли выбрать подрядчика, который приведет в порядок объект культурного наследия «Дом актера, 1930-е г. г.» в центре города, говорится в материалах Госзакупок.

Речь идет об объекте культурного наследия, который расположен на улице Максима Горького. Первоначально на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий выделяли 42 миллиона рублей.

Однако на конкурс не было подано ни одной заявки. От подрядчика требовалось провести демонтажные и восстановительные работы, отремонтировать кровлю, вывезти мусор.

Две компании оштрафовали на 228 млн за сговор при ремонте дорог в Ростовской области
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Добавим, что Дом актера становился общежитием для работников искусства, которые числились в театре или приезжали в донскую столицу с гастролями.

Ранее две компании оштрафовали на 228 миллионов рублей за сговор при ремонте дорог в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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