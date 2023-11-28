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Published Сегодня, 17:06

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Updated Сегодня, 17:08

В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»

В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»

28 ноября 2023, 17:06
Фото: Midjourney
В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»
В центре Ростова в кафе «Колючка» вспыхнул пожар, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Вечером вторника, 28 ноября, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в центре Ростова на проспекте Соколова, 28/21 горит кафе. Пожар вспыхнул в двухэтажном доме, построенном в 1917 году.

Видео: видео: Telegram-канал Don_Mash / Яндекс Карты

По данным канала, причиной возникновения огня мог стать фритюр на кухне. Авторы утверждают, что подобное в заведении общепита уже происходило — тогда огонь уничтожил крышу строения.

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Журналисты уже запросили официальный комментарий о происходящем и причинах пожара у пресс-службы МЧС региона, данные проверяются.

Напомним, последний пожар в кафе «Колючка» произошел в 2018 году.

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