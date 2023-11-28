В Ростове в дореволюционном доме горит кафе «Колючка»

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Вечером вторника, 28 ноября, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в центре Ростова на проспекте Соколова, 28/21 горит кафе. Пожар вспыхнул в двухэтажном доме, построенном в 1917 году.
По данным канала, причиной возникновения огня мог стать фритюр на кухне. Авторы утверждают, что подобное в заведении общепита уже происходило — тогда огонь уничтожил крышу строения.
Журналисты уже запросили официальный комментарий о происходящем и причинах пожара у пресс-службы МЧС региона, данные проверяются.
Напомним, последний пожар в кафе «Колючка» произошел в 2018 году.