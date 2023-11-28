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Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В Ростове возведут большое транспортное кольцо на Театральном спуске

В Ростове возведут большое транспортное кольцо на Театральном спуске

28 ноября 2023, 08:32
Фото: Pxhere
В Ростове возведут большое транспортное кольцо на Театральном спуске
В Ростове пройдут общественные обсуждения по планировке под второй этап строительства большого транспортного кольца на Театральном спуске, об этом говорится в документации на сайте администрации города.

Обсуждения строительства первого этапа уже прошло. Оно подразумевало строительства участка на Орловской от Театрального через Чувашский к Краснофлотскому. Его протяженность составила почти 800 метров.

Второй этап относится к участкам проспекта Театральный и переулка Краснофлотский от Закруткина до Орловской. Его протяженность почти 600 метров. Оба участка будут двухполосными.

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Ранее стало известно, что вокруг Азовского моря планируется строительство транспортного кольца. Для этого необходимо отремонтировать тысячи километров дорог. Эти работы включены в план на ближайшие пять лет.

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