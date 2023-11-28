В Ростове возведут большое транспортное кольцо на Театральном спуске

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Обсуждения строительства первого этапа уже прошло. Оно подразумевало строительства участка на Орловской от Театрального через Чувашский к Краснофлотскому. Его протяженность составила почти 800 метров.
Второй этап относится к участкам проспекта Театральный и переулка Краснофлотский от Закруткина до Орловской. Его протяженность почти 600 метров. Оба участка будут двухполосными.
Ранее стало известно, что вокруг Азовского моря планируется строительство транспортного кольца. Для этого необходимо отремонтировать тысячи километров дорог. Эти работы включены в план на ближайшие пять лет.