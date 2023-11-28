В Ростове врачи внедрили новую операцию для лечения онкозаболеваний

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что команда врачей из КДЦ «Здоровье» провели первую на Юге России криоабляцию[прим. редакции — Процесс, при котором для разрушения тканей используется сильный холод. Операция проводится с помощью криозондов] шести метастатических очагов в печени у пациентки с раком молочной железы. Год назад женщине провели комплексное радикальное лечение первичной опухоли.