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В Ростове врачи внедрили новую операцию для лечения онкозаболеваний

В Ростове врачи внедрили новую операцию для лечения онкозаболеваний

28 ноября 2023, 16:12
Фото: Midjourney
В Ростове врачи внедрили новую операцию для лечения онкозаболеваний
В Ростове врачи провели операцию на печени пациентки с раком молочной железы, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что команда врачей из КДЦ «Здоровье» провели первую на Юге России криоабляцию[прим. редакции — Процесс, при котором для разрушения тканей используется сильный холод. Операция проводится с помощью криозондов] шести метастатических очагов в печени у пациентки с раком молочной железы. Год назад женщине провели комплексное радикальное лечение первичной опухоли.

По словам специалистов, для проведения криоабляции в злокачественный очаг вводят криозонд, после чего опухоль циклично замораживают до -400°C и отогревают, что позволяет разрушить раковые клетки.

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Особенностью операции стало поражение сразу двух долей печени, из-за которого стало нельзя проводить резекцию. Операцию вели более пяти часов, криоабляция прошла успешно. Уже через шесть дней дончанку выписали, а на десятый день после операции смогли начать системную химиотерапию.

Ранее в Минздраве объявили, что Ростовской области не хватает более четырех тысяч врачей.

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