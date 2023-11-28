В Ростове врачи внедрили новую операцию для лечения онкозаболеваний

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
Во вторник, 28 ноября, стало известно, что команда врачей из КДЦ «Здоровье» провели первую на Юге России криоабляцию[прим. редакции — Процесс, при котором для разрушения тканей используется сильный холод. Операция проводится с помощью криозондов] шести метастатических очагов в печени у пациентки с раком молочной железы. Год назад женщине провели комплексное радикальное лечение первичной опухоли.
По словам специалистов, для проведения криоабляции в злокачественный очаг вводят криозонд, после чего опухоль циклично замораживают до -400°C и отогревают, что позволяет разрушить раковые клетки.
Особенностью операции стало поражение сразу двух долей печени, из-за которого стало нельзя проводить резекцию. Операцию вели более пяти часов, криоабляция прошла успешно. Уже через шесть дней дончанку выписали, а на десятый день после операции смогли начать системную химиотерапию.
Ранее в Минздраве объявили, что Ростовской области не хватает более четырех тысяч врачей.