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Published Сегодня, 12:17

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В Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств

В Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств

28 ноября 2023, 12:17
Фото: Midjourney
В Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств
В Ростове-на-Дону задержали уроженца Казани, который организовал банду «Кинопленка», сообщили в Следкоме.

По данным следствия, в 1997 году фигурант в Казани создал группировку, участники которой совершили серию тяжких преступлений. Им вменяют убийства и покушения на людей с использованием оружия.

«Следствие полагает, что 61-летний обвиняемый причастен к совершению трех убийств и покушению на убийство двух человек. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.

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Отмечается, что в 2011 году 15 фигурантов этого дела получили различные сроки, а организатору банды удалось скрыться. Все это время он находился в розыске.

Ранее стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах.

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