В Ростове задержали организатора банды «Кинопленка» за серию убийств

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По данным следствия, в 1997 году фигурант в Казани создал группировку, участники которой совершили серию тяжких преступлений. Им вменяют убийства и покушения на людей с использованием оружия.
«Следствие полагает, что 61-летний обвиняемый причастен к совершению трех убийств и покушению на убийство двух человек. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СКР.
Отмечается, что в 2011 году 15 фигурантов этого дела получили различные сроки, а организатору банды удалось скрыться. Все это время он находился в розыске.
Ранее стали известны подробности убийства сотрудницы СИЗО в Шахтах.