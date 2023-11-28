140 километров за 20 минут: в Ростовской области фирмы освоили телепортацию

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Управление Россельхознадзора по Ростовской области объявило, что сотрудники смогли выявить нарушения во время мониторинга сервиса «Меркурий». Нарушения касались правил по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) компаниями, которые работают в Ростовской области.
Сообщается, что на площадках ИП Геворкян Г.Г., ИП Пимонов С. А. и четырех бюджетных учреждений гасили эВСД значительно раньше времени, за которое транспорт был бы способен доставить продукцию до точки назначения.
Например, один из поставщиков довез сливочное масло из Шахт в Таганрог за 27 минут, хотя даже без учета времени погрузки и приемки на преодоление 143 километров пути потребовалось бы потратить около 2,5 часа.
Данный факт подтверждает, что продукцию переместили за нелогичный период времени, что нарушает прослеживаемость продукции и ветеринарные правила организации работы.
«В соответствии с действующим ветеринарным законодательством РФ, срок гашения эВСД во ФГИС „Меркурий“ составляет 24 часа после окончания доставки и приемки товарной партии продукции», — сказано в сообщении.
Теперь предпринимателям и компаниям объявили предостережения.
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