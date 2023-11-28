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Published Сегодня, 13:56

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Updated Сегодня, 13:59

В Ростовской области фирмы освоили телепортацию своей продукции

140 километров за 20 минут: в Ростовской области фирмы освоили телепортацию

28 ноября 2023, 13:56
Фото: pxhere.com
В Ростовской области фирмы освоили телепортацию своей продукции

Фирма в Ростовской области телепортировала сливочное масло из Шахт в Таганрог

В Ростовской области несколько предприятий «поймали» на перемещении своей продукции за нелогичный период времени, об этом сообщили в пресс-службе донского управления Россельхознадзора.

Управление Россельхознадзора по Ростовской области объявило, что сотрудники смогли выявить нарушения во время мониторинга сервиса «Меркурий». Нарушения касались правил по оформлению электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) компаниями, которые работают в Ростовской области.

Сообщается, что на площадках ИП Геворкян Г.Г., ИП Пимонов С. А. и четырех бюджетных учреждений гасили эВСД значительно раньше времени, за которое транспорт был бы способен доставить продукцию до точки назначения.

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Например, один из поставщиков довез сливочное масло из Шахт в Таганрог за 27 минут, хотя даже без учета времени погрузки и приемки на преодоление 143 километров пути потребовалось бы потратить около 2,5 часа.

Данный факт подтверждает, что продукцию переместили за нелогичный период времени, что нарушает прослеживаемость продукции и ветеринарные правила организации работы.

«В соответствии с действующим ветеринарным законодательством РФ, срок гашения эВСД во ФГИС „Меркурий“ составляет 24 часа после окончания доставки и приемки товарной партии продукции», — сказано в сообщении.

Теперь предпринимателям и компаниям объявили предостережения.

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