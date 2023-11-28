В Ростовской области гонконгский грипп подтвердили у четырех дончан

В понедельник, 27 ноября, в ведомстве объявили, что на 47-й неделе 2023 года в Ростовской области зарегистрировали 17,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что превысило показатели прошлой недели на 5,1%. При этом почти половину заболевших (47,9%) составляют дети до 14 лет.