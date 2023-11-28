В Ростовской области гонконгский грипп подтвердили у четырех дончан

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Updated Сегодня, 16:42
В понедельник, 27 ноября, в ведомстве объявили, что на 47-й неделе 2023 года в Ростовской области зарегистрировали 17,5 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что превысило показатели прошлой недели на 5,1%. При этом почти половину заболевших (47,9%) составляют дети до 14 лет.
«Впервые в текущем сезоне выявлены четыре случая гриппа А (H3N2), среди заболевших — все не привиты против гриппа», — сказано в сообщении надзорного органа. Именно А (H3N2) и является гонконгским гриппом.
Чтобы избежать ОРВИ и гриппа дончанам рекомендуют соблюдать правила гигиены, часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию с окружающими и защищать органы дыхания медицинскими масками.
Ранее в Ростовской области резко выросло число детей, болеющих ОРВИ.