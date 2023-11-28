В Ростовской области подписали соглашения о создании Содружества «Донбасс»

Губернатор Василий Голубев рассказал, что место для дискуссионной площадки подобрали не случайно, так как для местных жителей Самбекские высоты являются священной землей. Дело в том, что 80 лет назад здесь проходили ожесточенные бои во время освобождения земель от фашистов.