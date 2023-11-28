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Updated Сегодня, 15:09

В Ростовской области подписали соглашения о создании Содружества «Донбасс»

В Ростовской области подписали соглашения о создании Содружества «Донбасс»

28 ноября 2023, 14:50
Фото: donland.ru
В Ростовской области во вторник, 28 ноября, состоялось подписание широко анонсированного соглашения о создании Содружества «Донбасс».

Историческое событие произошло в военно-историческом музейном комплексе Самбекские высоты во время дискуссионной площадки «Горжусь Россией». Именно здесь состоялась церемония подписания документа, а участие приняли четыре региона, в том числе Воронежская область, ЛНР и ДНР.

Губернатор Василий Голубев рассказал, что место для дискуссионной площадки подобрали не случайно, так как для местных жителей Самбекские высоты являются священной землей. Дело в том, что 80 лет назад здесь проходили ожесточенные бои во время освобождения земель от фашистов.

«Для преодоления этого оборонительного рубежа потребовалось 445 суток и жизни сотен тысяч воинов. И этими страницами победной истории Дона сегодня гордится вся Россия. Потомки солдат Победы и сейчас сражаются в Новороссии, защищая интересы Отечества, — отметил губернатор Ростовской области.

Он добавил, что область вместе со всей страной сейчас участвует в процессе интеграции исконных российских территорий. По его словам, донской регион является хабом для гуманитарных миссий, сконцентрировав ресурсы для восстановления ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Губернатор рассказал, что появляются новые возможности для использования потенциала каждого из регионов, оказания друг другу поддержки и решения определенных вопросов. При этом реализация их уже началась, так как ранее были подписаны соответствующие соглашения.

«Содружество дает нам возможности объединить усилия в интересах друг друга. Нас объединяет Донбасс», — подчеркнул глава региона.

Добавим, что в подписании документа также участвовали губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава ЛНР Леонид Пасечник и глава ДНР Денис Пушилин, который назвал подписание документа историческим событием.

«Это как раз про то, что будет после победы в СВО. В полной мере мы сможем показать свой экономический потенциал», — рассказал Пушилин.

Он объяснил, что промышленность и сельское хозяйство будут развиваться во взаимовыгодных направлениях, что положительно отразится на жителях регионов.

В свою очередь, Леонид Пасечник назвал это событие знаковым, так как договор позволит объединить усилия.

«Мы действительно становимся более сильными и мудрыми. Я думаю, данное мероприятие будет реализовано не только после окончания СВО и нашей победы, сегодня, объединяя усилия, мы будет работать над победу в спецоперации», — отметил Пасечник.

Александр Гусев рассказал, что была выбрана очень правильная форма объединения и все экономические предпосылки для этого есть. По его словам, регионы связаны, в том числе, транспортной и инженерной инфраструктурой.

«На наших территориях проживают более 10 миллионов человек и это количество будет только увеличиваться. Это существенный рынок для товарообмена», — подчеркнул Гусев.

В конце губернатор Ростовской области рассказал, кто будет управлять Содружеством. По его словам, появится Совет Содружества и рабочие органы, которые будут регулярно взаимодействовать. По его словам, работа станет очень активной в первом квартале 2024 года.

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