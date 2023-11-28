В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Одной из значимых новостей дня стало бракосочетание пары из Ростовской области. 53-летняя невеста и 91-летний жених скрепили свой союз узами брака, пополнив статистику и войдя в число 187 пар, которые решили пожениться в почтенном возрасте.
При этом, если самому «старшему» жениху из Ростова 91 год, то самой старшей невестой стала 88-летняя жительница Константиновского района, ее возлюбленному 85 лет.
На портале правовой информации объявили, что на территории России и в Ростовской области в частности не будут индексировать зарплаты госслужащим.
Согласно данным, опубликованным в федеральном законе, индексация размеров окладов будет приостановлена в 2024 году.
Кроме госслужащих без индексации остались судьи, однако о причинах подобного решения ничего неизвестно. Закон вступит в законную силу с 1 января следующего года.
Главной новостью дня стал прогноз начальник ВНИИ ГОЧС Максима Бедило, который предупредил жителей Ростовской области о грядущем шторме.
По словам специалиста, ураганный ветер может вновь накрыть Ростовскую область уже на этой неделе, его скорость будет достигать 30 метров в секунду. Вместе с собой ветер принесет дожди, в отдельных районах ожидается до 25 миллиметров осадков.
«Сбои[прим. редакции — систем жизнеобеспечения] возможны в нескольких регионах, в том числе Ростовской области. В целом, гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям», — рассказал Бедило, добавив, что существует вероятность затопления отдельных домов и приусадебных участков.