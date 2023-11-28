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В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму

В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму

28 ноября 2023, 14:14
Фото: Midjourney
В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму
В Ростовской области заключили брак 91-летний жених и 53-летняя невеста, власти остались без индексации зарплат, а дончан предупредили о грядущем шторме в конце ноября.

Любви все возрасты покорны

Одной из значимых новостей дня стало бракосочетание пары из Ростовской области. 53-летняя невеста и 91-летний жених скрепили свой союз узами брака, пополнив статистику и войдя в число 187 пар, которые решили пожениться в почтенном возрасте.

При этом, если самому «старшему» жениху из Ростова 91 год, то самой старшей невестой стала 88-летняя жительница Константиновского района, ее возлюбленному 85 лет.

В этот раз — без нас

На портале правовой информации объявили, что на территории России и в Ростовской области в частности не будут индексировать зарплаты госслужащим.

Согласно данным, опубликованным в федеральном законе, индексация размеров окладов будет приостановлена в 2024 году.

Кроме госслужащих без индексации остались судьи, однако о причинах подобного решения ничего неизвестно. Закон вступит в законную силу с 1 января следующего года.

Кроме госслужащих без индексации остались судьи, однако о причинах подобного решения ничего неизвестно.Кроме госслужащих без индексации остались судьи, однако о причинах подобного решения ничего неизвестно.
Кроме госслужащих без индексации остались судьи, однако о причинах подобного решения ничего неизвестно.
Фото: 1MI

Облачно, возможны осадки и потоп

Главной новостью дня стал прогноз начальник ВНИИ ГОЧС Максима Бедило, который предупредил жителей Ростовской области о грядущем шторме.

В Ростовской области под водой остаются 25 населенных пунктов
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По словам специалиста, ураганный ветер может вновь накрыть Ростовскую область уже на этой неделе, его скорость будет достигать 30 метров в секунду. Вместе с собой ветер принесет дожди, в отдельных районах ожидается до 25 миллиметров осадков.

По словам специалиста, ураганный ветер может вновь накрыть Ростовскую область уже на этой неделе, его скорость будет достигать 30 метров в секундуПо словам специалиста, ураганный ветер может вновь накрыть Ростовскую область уже на этой неделе, его скорость будет достигать 30 метров в секунду
По словам специалиста, ураганный ветер может вновь накрыть Ростовскую область уже на этой неделе, его скорость будет достигать 30 метров в секунду
Фото: МЧС по РО

«Сбои[прим. редакции — систем жизнеобеспечения] возможны в нескольких регионах, в том числе Ростовской области. В целом, гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям», — рассказал Бедило, добавив, что существует вероятность затопления отдельных домов и приусадебных участков.

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