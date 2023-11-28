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В Ростовской области с молотка продадут право на добычу песчаника и суглинков

В Ростовской области с молотка продадут право на добычу песчаника и суглинков

28 ноября 2023, 05:40
Фото: 1MI
В Ростовской области с молотка хотят продать право пользования участком для добычи полезных ископаемых, говорится в документах «Гис торги».

Начальная цена составляет 3,1 миллиона рублей, один шан — 316 тысяч рублей. Сами торги пройдут 19 января, когда и станет известен победитель.

«Предоставление права пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Это участок Северный Светловский, расположенный в Каменском районе Ростовской области», — говорится в описании.

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Срок пользования составит 25 лет с момента государственной регистрации лицензии. Говорится, что на этом участке есть залежи песчаника и суглинков.

Ранее стало известно, что ростовская фирма заплатит 5,8 миллиона за незаконную добычу полезных ископаемых. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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