В Ростовской области с молотка продадут право на добычу песчаника и суглинков

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Начальная цена составляет 3,1 миллиона рублей, один шан — 316 тысяч рублей. Сами торги пройдут 19 января, когда и станет известен победитель.
«Предоставление права пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. Это участок Северный Светловский, расположенный в Каменском районе Ростовской области», — говорится в описании.
Срок пользования составит 25 лет с момента государственной регистрации лицензии. Говорится, что на этом участке есть залежи песчаника и суглинков.
Ранее стало известно, что ростовская фирма заплатит 5,8 миллиона за незаконную добычу полезных ископаемых. Материал на эту тему читайте по ссылке.