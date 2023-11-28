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В Таганрог завезли новые электробусы несмотря на ураганный ветер

В Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураган

28 ноября 2023, 08:06
Фото: ТГ канал Андрея Фатеева
В Таганрог завезли новые электробусы несмотря на ураганный ветер
В Таганрог доставили четыре новых электробуса несмотря на непогоду, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

Электробусы были доставлены накануне днем, когда в Таганроге бушевал сильный ветер. Шесть транспортных средств еще в пути. Таким образом, в город поступят десять электробусов.

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В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта.В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта.
В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта.В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта.
В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта.
Фото: ТГ канал Андрея Фатеева

В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта. Она соединяет такие районы города, как Русское поле, Северный жилой массив с центральной частью Таганрога. По его словам, электробусы пустят на маршрут в начале 2024 года.

Ранее в Таганроге был введен режим ЧС. Это связано с сильнейшим ветром, который привел к отключению света и подтоплению ряда домов в Ростовской области.

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