В Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураган

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Электробусы были доставлены накануне днем, когда в Таганроге бушевал сильный ветер. Шесть транспортных средств еще в пути. Таким образом, в город поступят десять электробусов.
В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта. Она соединяет такие районы города, как Русское поле, Северный жилой массив с центральной частью Таганрога. По его словам, электробусы пустят на маршрут в начале 2024 года.
Ранее в Таганроге был введен режим ЧС. Это связано с сильнейшим ветром, который привел к отключению света и подтоплению ряда домов в Ростовской области.