В Таганрог завезли новые электробусы, несмотря на ураган

В своем сообщении Фатеев отметил, что в Таганроге были разработаны два маршрута для нового транспорта. Она соединяет такие районы города, как Русское поле, Северный жилой массив с центральной частью Таганрога. По его словам, электробусы пустят на маршрут в начале 2024 года.