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Published Сегодня, 06:24

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Updated Сегодня, 06:26

Власти Таганрога ввели режим ЧС в некоторых районах

Власти Таганрога ввели режим ЧС из-за последствий бури

28 ноября 2023, 06:24
Фото: ТГ канал Андрея Фатеева
Власти Таганрога ввели режим ЧС в некоторых районах
Режим ЧС введен в пострадавших от разгула стихии районах Таганрога, сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

Фатеев сообщил, что подписал соответствующее постановление в понедельник поздно вечером. Он отметил, что решение о введении режима ЧС было принято на комиссии.

Теперь силы всех городских служб направлены на ликвидацию последствий разрушительных действий непогоды.

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Фото: ТГ канал Андрея Фатеева

Напомним, накануне из-за сильного ветра была нарушена работа электросетей. Без света почти одномоментно остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области. Кроме того, в регионе из-за разгула стихии оказались подтоплены 25 населенных пунктов.

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