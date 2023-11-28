Власти Таганрога ввели режим ЧС из-за последствий бури

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Фатеев сообщил, что подписал соответствующее постановление в понедельник поздно вечером. Он отметил, что решение о введении режима ЧС было принято на комиссии.
Теперь силы всех городских служб направлены на ликвидацию последствий разрушительных действий непогоды.
Напомним, накануне из-за сильного ветра была нарушена работа электросетей. Без света почти одномоментно остались почти 100 тысяч жителей Ростовской области. Кроме того, в регионе из-за разгула стихии оказались подтоплены 25 населенных пунктов.