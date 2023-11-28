Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Эксперт предполагает, что в первом квартале 2024 года цены на жилье в Ростовской области значительно не изменятся.
«Рынок, скорее всего, в первом квартале нового года при поддержке наших властей и экономической ситуации будет хоть и стагнировать, но удержится на сегодняшнем уровне. А что будет дальше — спрогнозировать сложно», — отмечает Андрей Фоменко.
Эксперт разъясняет, что на дальнейшую ситуацию с ценами на недвижимость в Ростовской области может повлиять целый ряд событий.
Например, если ЦБ понизит ключевую ставку — это, по словам собеседника, расшевелит рынок. Если же понижения не произойдет, то и предпосылок к очередному росту цен на жилье в 2024 году пока не наблюдается.
«Конечно же, это при условии, что не будет воздействия внешних факторов, влияющих на рынок. Например, каких-то валютных катаклизмов», — уточняет эксперт.
Спикер полагает, что стоимость вторичного жилья после Нового года просядет, но не более, чем на 10%.
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