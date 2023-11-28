rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Эксперт Фоменко спрогнозировал цены на жилье в Ростове в начале 2024 года

Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году

28 ноября 2023, 18:08
Фото: donland.ru
Эксперт Фоменко спрогнозировал цены на жилье в Ростове в начале 2024 года

Эксперт Фоменко спрогнозировал цены на жилье в Ростове в начале 2024 года

Директор агентства недвижимости Андрей Фоменко рассказал RostovGazeta, о том, что будет с ценами на жилье в первом квартале 2024 года в Ростовской области.

Эксперт предполагает, что в первом квартале 2024 года цены на жилье в Ростовской области значительно не изменятся.

«Рынок, скорее всего, в первом квартале нового года при поддержке наших властей и экономической ситуации будет хоть и стагнировать, но удержится на сегодняшнем уровне. А что будет дальше — спрогнозировать сложно», — отмечает Андрей Фоменко.

Эксперт разъясняет, что на дальнейшую ситуацию с ценами на недвижимость в Ростовской области может повлиять целый ряд событий.

Например, если ЦБ понизит ключевую ставку — это, по словам собеседника, расшевелит рынок. Если же понижения не произойдет, то и предпосылок к очередному росту цен на жилье в 2024 году пока не наблюдается.

Ипотека больше не по карману: как изменило жизнь ростовчан повышение ключевой ставки
Узнать подробнее

«Конечно же, это при условии, что не будет воздействия внешних факторов, влияющих на рынок. Например, каких-то валютных катаклизмов», — уточняет эксперт.

Спикер полагает, что стоимость вторичного жилья после Нового года просядет, но не более, чем на 10%.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему застройщики подняли цены на новостройки в Ростове.

Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему
Узнать подробнее
Читайте также:
Жилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%Понастроили: половина квартир в новостройках Ростова-на-Дону остаются нераспроданнымиВ Ростове цены на жилье в новостройках подскочили на 4,3% за месяц
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены на жилье#Недвижимость Ростова#Прогноз#Рынок недвижимости#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области рушат стереотипы о браке и готовятся к новому шторму
Сегодня, 14:14
«Сторож — не защитит»: как обеспечивается охрана в школах Ростовской области
Сегодня, 14:12
Ремонтировавшая убежище в Ростове фирма требует денег за унитазы и биде
Сегодня, 12:53
Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
Сегодня, 13:05
Полупустые новостройки: спрос на первичку в Ростове отстает от темпов строительства
Сегодня, 13:02
Из Ростова в Железноводск: зачем ехать в город котиков и альпийских дождей
Сегодня, 11:50