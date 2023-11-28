Вторичка просядет: рассказываем, что будет с ценами на жилье в Ростове в 2024 году

«Рынок, скорее всего, в первом квартале нового года при поддержке наших властей и экономической ситуации будет хоть и стагнировать, но удержится на сегодняшнем уровне. А что будет дальше — спрогнозировать сложно», — отмечает Андрей Фоменко.