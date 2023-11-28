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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Эксперт Фоменко объяснил, почему подорожали квартиры в новостройках Ростова

Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему

28 ноября 2023, 09:22
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт Фоменко объяснил, почему подорожали квартиры в новостройках Ростова

Эксперт Фоменко объяснил, почему застройщики в Ростове подняли цены на квартиры

Стоимость квартир в новостройках Ростова обусловлена повышением спроса, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.

Собеседник разъясняет, что повышению стоимости квартир в новостройках Ростова способствовали несколько причин. Прежде всего, на первичное жилье повысился спрос из-за сохранения льготной ипотеки.

«Ипотека на вторичку дается под 16-17% годовых. А льготную ипотеку на первичку, например, семейную, можно взять от 5,4%», — разъясняет Андрей Фоменко.

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Таким образом, квартиры в новостройках выглядят более привлекательными для покупателей. А из-за роста спроса, по закону рынка, на них повысилась цена.

«Еще одной причиной подорожания стало повышение процентных ставок проектного финансирования по счетам эскроу. Соответственно, выросла и проектная себестоимость. Растут цены на энергоносители, на стройматериалы, на логистику», — отмечает собеседник.

Эксперт добавляет, что разница в цене на вторичное жилье и новостройки с одинаковой площадью стала ощутима, и составляет порядка 40%. Спикер не исключает, что в будущем это будет нивелировано. Однако пока предпосылок не наблюдается.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему растут цены на стройматериалы в Ростове.

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