Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Собеседник разъясняет, что повышению стоимости квартир в новостройках Ростова способствовали несколько причин. Прежде всего, на первичное жилье повысился спрос из-за сохранения льготной ипотеки.
«Ипотека на вторичку дается под 16-17% годовых. А льготную ипотеку на первичку, например, семейную, можно взять от 5,4%», — разъясняет Андрей Фоменко.
Таким образом, квартиры в новостройках выглядят более привлекательными для покупателей. А из-за роста спроса, по закону рынка, на них повысилась цена.
«Еще одной причиной подорожания стало повышение процентных ставок проектного финансирования по счетам эскроу. Соответственно, выросла и проектная себестоимость. Растут цены на энергоносители, на стройматериалы, на логистику», — отмечает собеседник.
Эксперт добавляет, что разница в цене на вторичное жилье и новостройки с одинаковой площадью стала ощутима, и составляет порядка 40%. Спикер не исключает, что в будущем это будет нивелировано. Однако пока предпосылок не наблюдается.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему растут цены на стройматериалы в Ростове.