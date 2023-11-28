Звездопады Геминиды и Урсиды пронесутся по небу Ростовской области в декабре

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Согласно астрономическому прогнозу на декабрь 2023 года, жителей центральной части и юга России ожидают сразу два живописных звездопада.
Первым из них станет интенсивный и яркий звездопад Геминиды, который считают гигантом. Он приблизится к земной орбите из созвездия Близнецы и озарит небо ночью с 13 на 14 декабря. В пике плотность потока составит до 120 метеоров в час, а близость Луны к новолунию позволит свободно наблюдать за метеорным потоком.
Второй поток Урсиды будет видно только в самую длинную ночь года — с 21 по 22 декабря. Звездопад прибудет к Земле из созвездия Малая Медведица, однако будет не очень ярким — дончане могут рассчитывать увидеть до 10 падающих звезд в час. Также возможно, что наблюдению помешает яркий свет Луны.
Ранее астроном Дёмин рассказал, какие звездопады человечество потеряет в XXI веке.