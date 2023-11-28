Звездопады Геминиды и Урсиды пронесутся по небу Ростовской области в декабре

Второй поток Урсиды будет видно только в самую длинную ночь года — с 21 по 22 декабря. Звездопад прибудет к Земле из созвездия Малая Медведица, однако будет не очень ярким — дончане могут рассчитывать увидеть до 10 падающих звезд в час. Также возможно, что наблюдению помешает яркий свет Луны.