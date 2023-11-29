Более 670 зданий в Ростове-на-Дону признали ценными

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В интервью «РБК ТВ Юг» она рассказала, что речь идет не об объектах культурного наследия, а об исторически ценных зданиях. Есть определенные требования, чтобы их сохранить.
«Как в случае ремонта, капитального ремонта, так и реконструкции. Они должны сохраняться по определенным правилам», — уточнила вице-спикер парламента.
Она добавила, что в историческом центре города большая концентрация объектов культурного наследия. По ее словам, для каждого такого здания должны быть установлены охранные зоны самих объектов.
«Начал зарождаться хаос — одна зона охраны накладывалась на другую, при том, что требования в них зачастую предъявлялись разные. В итоге было принято решение накрыть весь центр города, объединенной зоной охраны», — уточнила Мананкина.
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