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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Дарить подарки детям сотрудников будут меньше половины компаний в Ростове

Дарить подарки детям сотрудников будут меньше половины компаний в Ростове

29 ноября 2023, 12:29
Фото: Midjourney
Дарить подарки детям сотрудников будут меньше половины компаний в Ростове
14% работодателей в Ростове не будут дарить новогодние подарки сотрудникам и их детям, следует из опроса Superjob.

В Ростове 41% работодателей готовят подарки для детей своих сотрудников. Еще 27% компаний поздравят и самих подчиненных, и их детей. Только сотрудников поздравят 18% опрошенных работодателей. Никого не поздравлять решили 14% компаний.

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Дарить презенты клиентам и партнерам будут 32% организаций в Ростове.

«Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе», — говорится в исследовании.

Ранее 15% ростовчан проголосовали против новогодних каникул.

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