Дарить подарки детям сотрудников будут меньше половины компаний в Ростове

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В Ростове 41% работодателей готовят подарки для детей своих сотрудников. Еще 27% компаний поздравят и самих подчиненных, и их детей. Только сотрудников поздравят 18% опрошенных работодателей. Никого не поздравлять решили 14% компаний.
Дарить презенты клиентам и партнерам будут 32% организаций в Ростове.
«Самыми популярными презентами в этом году являются календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, наборы чая и кофе», — говорится в исследовании.
Ранее 15% ростовчан проголосовали против новогодних каникул.