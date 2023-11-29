Донской министр экономразвития Папушенко на руках вынес пса из затопленного двора

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Во вторник, 28 ноября, министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко опубликовал видео спасения своего питомца — хаски по имени Граф.
Во время низовки Азовский район ушел под воду, согласно данным СК УГМС, во время шторма уровень превышал у Азова опасную отметку на 46 сантиметров. А отдельные населенные пункты ушли под воду за считанные часы.
Такая же ситуация произошла и домовладении министра. На кадрах видно, как Папушенко пробирается по улице, утопая в воде до бедра, желая помочь своему питомцу. Пес по кличке Граф был привязан на территории дома и не мог уйти, утопая в воде почти до плечевого сустава.
Хозяин отвязал питомца и вынес породистого пса из зоны подтопления на руках.
Ранее в Ростовской области владелица базы отдыха смогла отбить добычу у шакала.