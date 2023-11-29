Донской министр экономразвития Папушенко на руках вынес пса из затопленного двора

Такая же ситуация произошла и домовладении министра. На кадрах видно, как Папушенко пробирается по улице, утопая в воде до бедра, желая помочь своему питомцу. Пес по кличке Граф был привязан на территории дома и не мог уйти, утопая в воде почти до плечевого сустава.