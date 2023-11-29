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Министр экономразвития Ростовской области Папушенко спас своего хаски во время шторма

Донской министр экономразвития Папушенко на руках вынес пса из затопленного двора

29 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI
Министр экономразвития Ростовской области Папушенко спас своего хаски во время шторма

Донской министр экономразвития Папушенко спас собаку из затопленного двора

В Азовском районе Ростовской области министр экономического развития Максим Папушенко спас своего питомца из затопленного двора, видео появилось на странице чиновника «ВКонтакте».

Во вторник, 28 ноября, министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко опубликовал видео спасения своего питомца — хаски по имени Граф.

Во время низовки Азовский район ушел под воду, согласно данным СК УГМС, во время шторма уровень превышал у Азова опасную отметку на 46 сантиметров. А отдельные населенные пункты ушли под воду за считанные часы.

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Министр экономразвития Ростовской области Папушенко спас своего хаски во время шторма
Видео: Максим Папушенко/Газета Молот

Такая же ситуация произошла и домовладении министра. На кадрах видно, как Папушенко пробирается по улице, утопая в воде до бедра, желая помочь своему питомцу. Пес по кличке Граф был привязан на территории дома и не мог уйти, утопая в воде почти до плечевого сустава.

Хозяин отвязал питомца и вынес породистого пса из зоны подтопления на руках.

Ранее в Ростовской области владелица базы отдыха смогла отбить добычу у шакала.

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