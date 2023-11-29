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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

В декабре в Ростовской области пройдут учения по ликвидации последствий ЧС

Два дня в Ростовской области власти будут бороться с выдуманными ЧС

29 ноября 2023, 16:31
Фото: 1MI
В декабре в Ростовской области пройдут учения по ликвидации последствий ЧС

Учения по ликвидации последствий ЧС проведут в Ростовской области

В декабре в Ростовской области пройдут учения по ликвидации последствий ЧС в условиях зимней непогоды, сообщили в правительстве региона.

С 13 по 14 декабря на территории Ростовской области пройдут командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС в условиях зимней непогоды. Власти хотят проверить, смогут ли экстренные системы региона поддерживать жизнеобеспечение граждан. Проверят и готовность служб обеспечивать безопасность на заснеженных трассах.

Режим ЧС в Ростовской области может продлиться до конца ноября
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«В мероприятиях будут задействованы органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области», — говорится в сообщении властей.

Практические мероприятия по теме учений рекомендовали организовать во всех муниципалитетах.

Напомним, вчера в Ростовской области бушевал ураган. Порывы ветра доходили до 30 метров в секунду. Без света остались до сотни тысяч местных жителей. Ряд территорий оказались затоплены. Режим ЧС ввели в Таганроге.

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