Два дня в Ростовской области власти будут бороться с выдуманными ЧС

С 13 по 14 декабря на территории Ростовской области пройдут командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС в условиях зимней непогоды. Власти хотят проверить, смогут ли экстренные системы региона поддерживать жизнеобеспечение граждан. Проверят и готовность служб обеспечивать безопасность на заснеженных трассах.