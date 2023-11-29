Два дня в Ростовской области власти будут бороться с выдуманными ЧС

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
С 13 по 14 декабря на территории Ростовской области пройдут командно-штабные учения по ликвидации последствий ЧС в условиях зимней непогоды. Власти хотят проверить, смогут ли экстренные системы региона поддерживать жизнеобеспечение граждан. Проверят и готовность служб обеспечивать безопасность на заснеженных трассах.
«В мероприятиях будут задействованы органы управления и силы территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области», — говорится в сообщении властей.
Практические мероприятия по теме учений рекомендовали организовать во всех муниципалитетах.