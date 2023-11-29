«Единая Россия» провела на Дону первую дискуссионную площадку перед Съездом

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
На дискуссии представители регионов обсудили результаты народной программы «Единой России», выдвинули предложения к предстоящему партийному Съезду. Завершилась дискуссия подписанием четырехстороннего соглашения о создании Содружества «Донбасс».
Место для дискуссионной площадки было выбрано не случайно. Именно здесь 80 лет назад проходила линия Миус-фронта и шли ожесточённые бои за освобождение нашей земли от немецко-фашистских захватчиков. Для преодоления этого оборонительного рубежа потребовалось 445 суток и жизни сотен тысяч воинов. Как отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, «Самбекские высоты» — место силы, воинской славы и гордости.
— Россия — это страна с великой историей, культурой, подарившая миру композиторов, писателей, художников, которыми восхищается весь мир. Страна великой науки, первой отправившей человека в открытый космос, освоившей первой мирный атом, страна великих ратных, спортивных и трудовых подвигов. Но гордимся мы не только прошлым, но и настоящим. Россия сегодня — это ядерная держава с одной из сильнейших армий мира. Один из ключевых игроков на рынке нефти и газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всём мире, — подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, открывая работу площадки.
Он отметил, что сегодня десятки стран пытаются сломить Россию.
— «Единая Россия» — партия президента. С самого начала СВО на нее лег груз большой ответственности. С первого дня мы партия победы, это было и это останется принципиальной позицией «Единой России», — рассказал Андрей Турчак.
Он также добавил, что для противостояния западным санкциям партией было принято более 250 законов для поддержки людей, регионов, малого бизнеса. Сотни депутатов «Единой России» пошли добровольцами на фронт, региональные отделения включились в оказание гуманитарной помощи, а вопросам поддержки семей участников СВО партия уделяет особое внимание.
Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев подчеркнул, что Донской регион стал хабом для гуманитарных миссий, сконцентрировав ресурсы для восстановления ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
— В этой созидательной работе активно участвуют все без исключения российские регионы. Такое единение — весомый повод гордиться нашей большой и дружной Россией. Ведь любое, пускай и малое достижение каждого из регионов, работает на общий успех и благополучие нашей страны, — пояснил Василий Голубев.
В работе дискуссионной площадки участвовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко, депутаты фракции «Единая Россия» в донском парламенте, Ростовской-на-Дону городской Думы, ростовские активисты «Молодой Гвардии».
«Сегодня вместе с однопартийцами обсуждали главные ценностные смыслы, которые имеют определяющее значение и для большинства граждан, и для будущего развития нашей страны. Одним из самых главных таких смыслов является чувство гордости за страну — гордости за наши прошлые и будущие победы, гордости за наш сильный духом народ, гордости за наше многонациональное единство, гордости за нашу героическую армию, гордости за наше понимание справедливости, гордости за то, что Россию невозможно сломить. Гордость за Россию умножает силы, помогает правильному отношению к любому делу, к любой работе. И, конечно, это основа для будущего единой, сильной и справедливой страны — нашей России!» — подчеркнул Александр Ищенко.
Здесь же главы Ростовской и Воронежской областей, Донецкой и Луганской народных республик подписали Соглашение о создании Содружества «Донбасс», предусматривающее взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других сферах.
Завершилась площадка вручением партийных билетов — из рук секретаря Генсовета Андрея Турчака их получили деятельные жители Ростовской области, внесшие вклад в гуманитарную миссию.
Стоит отметить, что Ростовская область стала первым регионом, где прошла подобная дискуссионная площадка. В преддверии партийного Съезда площадки продолжат свою работу в Нижнем Новгороде и Москве.