«Единая Россия» провела на Дону первую дискуссионную площадку перед Съездом

«Сегодня вместе с однопартийцами обсуждали главные ценностные смыслы, которые имеют определяющее значение и для большинства граждан, и для будущего развития нашей страны. Одним из самых главных таких смыслов является чувство гордости за страну — гордости за наши прошлые и будущие победы, гордости за наш сильный духом народ, гордости за наше многонациональное единство, гордости за нашу героическую армию, гордости за наше понимание справедливости, гордости за то, что Россию невозможно сломить. Гордость за Россию умножает силы, помогает правильному отношению к любому делу, к любой работе. И, конечно, это основа для будущего единой, сильной и справедливой страны — нашей России!» — подчеркнул Александр Ищенко.