Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:47
Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России», открывая работу площадки, подчеркнул, что Россия — это страна с богатой историей и культурой, которая дала миру знаменитых композиторов, писателей и художников. Сегодня Россия является ядерной державой с одной из мощнейших армий в мире и играет ключевую роль на мировых рынках нефти, газа, зерна, вооружений, ядерных и космических технологий. Она также гордится сильным национальным лидером, которого уважают за пределами страны
Турчак отметил, что последние два года были важными для формирования национальной гордости, особенно после начала специальной военной операции. «Единая Россия» приняла более 250 законов, направленных на защиту страны от внешнего давления и поддержку населения, регионов и малого бизнеса. Сотни депутатов различных уровней ушли на фронт, а созданная президентом рабочая группа занимается вопросами выплат, отпусков и реабилитации раненых. Также принято более 80 законов по поддержке бойцов и их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи, доставив более 80 тысяч тонн грузов и закупив специальную технику на сумму более 8,5 миллиарда рублей.
Важно отметить, что партия не оставила свои текущие задачи в регионах и продолжает реализацию ключевых направлений народной программы. Турчак подчеркнул, что России нужно достичь трех побед: на фронте, в тылу и в головах людей, в первую очередь — молодежи.
Антон Демидов, председатель «Молодой Гвардии Единой России», подчеркнул, что современная молодежь из «книжных детей» превратилась в активных патриотов, активно участвующих в волонтерской работе.
Участники обсуждения также подчеркнули, что одним из основных поводов для гордости в новейшей истории России стало единение всех ее граждан, сообщается на сайте партии ER.RU.