«Единая Россия» провела первую дискуссионную площадку в Ростове перед съездом партии

Турчак отметил, что последние два года были важными для формирования национальной гордости, особенно после начала специальной военной операции. «Единая Россия» приняла более 250 законов, направленных на защиту страны от внешнего давления и поддержку населения, регионов и малого бизнеса. Сотни депутатов различных уровней ушли на фронт, а созданная президентом рабочая группа занимается вопросами выплат, отпусков и реабилитации раненых. Также принято более 80 законов по поддержке бойцов и их семей, отработано более 40 тысяч обращений. Все региональные отделения партии активно участвуют в сборе и отправке гуманитарной помощи, доставив более 80 тысяч тонн грузов и закупив специальную технику на сумму более 8,5 миллиарда рублей.