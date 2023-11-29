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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах

Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах

29 ноября 2023, 13:05
Фото: Midjourney
Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах
В Ростове-на-Дону фейковыми являются угрозы о планирующихся нападениях на городские школы, сообщили в правительстве региона.

В одном из Telegram-каналов начали размещать информацию о том, что в нескольких школах 1 декабря дескать произойдут взрывы. Автор также написал, что их пять человек и они якобы собираются напасть на образовательные учреждения.

В правительстве Ростовской области прокомментировали эту ситуацию и заявили, что информация не соответствует действительности.

Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону
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«Это фейковая информация», — уточнили власти.

Добавим, что в донском регионе ранее неоднократно распространяли различные фейки. Так, главу района в Ростовской области осудили за распространение недостоверной информации. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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