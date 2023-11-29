Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В одном из Telegram-каналов начали размещать информацию о том, что в нескольких школах 1 декабря дескать произойдут взрывы. Автор также написал, что их пять человек и они якобы собираются напасть на образовательные учреждения.
В правительстве Ростовской области прокомментировали эту ситуацию и заявили, что информация не соответствует действительности.
«Это фейковая информация», — уточнили власти.
Добавим, что в донском регионе ранее неоднократно распространяли различные фейки. Так, главу района в Ростовской области осудили за распространение недостоверной информации. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.