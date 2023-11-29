Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону

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Published Сегодня, 06:56
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Мизулина поучаствовала в открытии фестиваля «Линия фронта», в рамках которого зрителям покажут 50 конкурсных работ. Кроме того, пройдут мастер-классы и встречи с авторами.
На мероприятии глава Лиги безопасного интернета сообщила, что у нее запланированы встречи со студентами и школьниками. В своей речи она напомнила о важности доносить правду.
«Наши ребята, бойцы ценой жизни, титаническим трудом добиваются победы над злом на передовой. В этих условиях очень важно показывать, как это происходит. Важно доносить правду, развенчивать фейки, показывать реальную картинку всему миру», — пишет Don24 со ссылкой на слова Мизулиной.
Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков. Материал на эту тему читайте по ссылке.