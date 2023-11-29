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Мизулина в Ростове-на-Дону заявила о необходимости борьбы с фейками

Екатерина Мизулина взялась за фейки в Ростове-на-Дону

29 ноября 2023, 06:56
Фото: оprf.ru/cc by 4.0
Мизулина в Ростове-на-Дону заявила о необходимости борьбы с фейками

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина развенчает фейки в Ростове

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина посетила Ростов-на-Дону и заявила о важности борьбы с фейками, сообщают СМИ.

Мизулина поучаствовала в открытии фестиваля «Линия фронта», в рамках которого зрителям покажут 50 конкурсных работ. Кроме того, пройдут мастер-классы и встречи с авторами.

На мероприятии глава Лиги безопасного интернета сообщила, что у нее запланированы встречи со студентами и школьниками. В своей речи она напомнила о важности доносить правду.

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«Наши ребята, бойцы ценой жизни, титаническим трудом добиваются победы над злом на передовой. В этих условиях очень важно показывать, как это происходит. Важно доносить правду, развенчивать фейки, показывать реальную картинку всему миру», — пишет Don24 со ссылкой на слова Мизулиной.

Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Студенты#Фестиваль#Школьники#Фейки#СМИ#Глава района#Мастер-классы#Мир
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