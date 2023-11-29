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Губернатор Голубев заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области

Губернатор Голубев заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области

29 ноября 2023, 13:51
Фото: Midjourney
В Ростовской области в среду, 29 ноября, системы ПВО отработали по вражескому беспилотнику, сообщил глава региона Василий Голубев.

По его словам, системы ПВО успешно справились со своей задачей. Он добавил, что последствий на земле нет.

Пользователи в соцсетях поблагодарили военных за защиту людей от вражеских БПЛА. Другие написали, что не слышали никаких громких звуков.

«Пытались совершить теракт»: что известно о сбитом беспилотнике в Ростовской области
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Ранее о сбитом украинском беспилотнике сообщили в Минобороны и рассказали, что киевский режим намеревался совершить теракт. В министерстве уточняли, что целями были объекты на территории России.

До этого политолог Дмитрий Абросимов рассказал RostovGazeta, зачем ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область дронами. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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