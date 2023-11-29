Губернатор Голубев заявил о сбитом вражеском беспилотнике в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По его словам, системы ПВО успешно справились со своей задачей. Он добавил, что последствий на земле нет.
Пользователи в соцсетях поблагодарили военных за защиту людей от вражеских БПЛА. Другие написали, что не слышали никаких громких звуков.
Ранее о сбитом украинском беспилотнике сообщили в Минобороны и рассказали, что киевский режим намеревался совершить теракт. В министерстве уточняли, что целями были объекты на территории России.
До этого политолог Дмитрий Абросимов рассказал RostovGazeta, зачем ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область дронами. Материал на эту тему читайте по ссылке.