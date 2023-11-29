Как жителям Ростовской области сэкономить зимой на продуктах

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Вопрос продуктовой экономии начинается с планирования. Сначала нужно оценить, сколько денег уходит на покупку продуктов. Нужно обратить внимание на те категории, где расходы максимальны. Стоит задуматься, нужны ли вам все эти товары или можно без них обойтись. Возможно, вы часто покупаете сухарики и чипсы, пьете газировку или увлекаетесь мороженым. Но помимо того, что это накладно для кошелька, такая еда может оказывать вред здоровью.
Также следует определиться с теми продуктами, от которых вы не хотите отказываться. Например, ваш любимый сорт кофе или молочная продукция от известного производителя.
Возможно есть способы заменить некоторые продукты более дешевыми аналогами? Например, вместо дорогих йогуртов можно выбрать более доступные. Или вместо дорогостоящих соков можно попробовать альтернативные варианты. Также стоит быть осторожным с брендовыми продуктами. Часто они стоят дороже, хотя безымянные товары могут быть не хуже по качеству. Поэтому экономия на продуктах может быть отличной возможностью изучить ассортимент товаров в магазине.
Кроме того, рекомендуется составить меню на неделю и сделать список необходимых продуктов. Приблизительно рассчитывайте нужную сумму, возьмите с собой немного больше, чтобы иметь свободу выбора и не чувствовать себя ограниченным во время покупок. Помните, что радовать себя иногда тоже важно.
Оцените, сколько продуктов вам нужно на определенный период времени. Некоторые товары можно покупать заранее на больший срок, например, специи и крупы.
Мясо, курицу и рыбу лучше покупать на месяц, главное — оценить свой образ жизни, чтобы не допустить порчи продуктов. Хранить их можно в морозильной камере.
С фруктами и овощами сложнее — они быстро портятся и придется планировать закупки каждую неделю. Но они являются дешевыми и полезными продуктами, на которых можно сэкономить. Так что даже, если ходить за ними через день на рынок или в овощной магазин, бюджет особо не пострадает, а ваше здоровье только улучшится.
Также стоит учитывать сезонность продуктов. Например, осенью востребованы свекла, морковь, капуста и картофель, а летом лучше делать упор на огурцы, помидоры и кабачки. Они не только дешевле в это время года, но и более полезны.
В настоящее время часто рекомендуют экономным хозяйкам делать все дома самостоятельно. Например, купить йогуртницу для приготовления йогурта или лепить пельмени своими руками. Тем более, домашние пельмени качественнее и дешевле готовых из магазина, да и вкуснее. Однако, следует учесть, что для приготовления большого количества пельменей может потребоваться много времени и усилий.
Стоит пересмотреть свое отношение к полуфабрикатам. Например, готовые котлеты обходятся дороже в производстве, нежели домашние. Сосиски и колбасы также стоят немалых денег. При этом, можно купить обычный гуляш намного дешевле, чем кило сарделек.
Не стоит водить детей с собой в магазин. Они только будут отвлекать вас и попросят что-то сладкое. Отказать им будет непросто. Кажется, что это всего лишь 50 рублей на шоколадку. Но если потратить 50 рублей каждый день, то за месяц наберется уже 1,5 тысячи рублей.
Конечно, нет необходимости самостоятельно посещать магазины и сравнивать цены. Так как сейчас есть большое количество приложений, которые покажут скидки.
Однако стоит быть осторожным с акциями. Ведь это всего лишь инструмент маркетинга, который используется для увеличения продаж и создания привлекательности товаров. Поэтому если товар, представленный в акции, отсутствует в вашем списке покупок, можно задаться двумя вопросами:
Ранее соки и газировка подорожали в Ростовской области из-за рубля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.