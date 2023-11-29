Каждый одиннадцатый ростовчанин встретит Новый год на работе

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Жители Ростова рассказали, как планирую встретить Новый год. Подавляющее большинство опрошенных — 77% — отпразднуют наступление 2024 года дома. В гости отмечать Новый год планируют пойти 2% ростовчан. В другие города на новогодние каникулы отправятся еще 3% опрошенных.
Встречать же Новый год на работе будут 9% жителей Ростова. Причем мужчины чаще женщин отметят праздник на рабочем посту — 15% против 3% соответственно.
Ранее сообщалось, что дарить подарки детям сотрудников на Новый год будут меньше половины компаний в Ростове.