Каждый одиннадцатый ростовчанин встретит Новый год на работе

Жители Ростова рассказали, как планирую встретить Новый год. Подавляющее большинство опрошенных — 77% — отпразднуют наступление 2024 года дома. В гости отмечать Новый год планируют пойти 2% ростовчан. В другие города на новогодние каникулы отправятся еще 3% опрошенных.