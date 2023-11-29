rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

9% опрошенных ростовчан встретят Новый год на работе

Каждый одиннадцатый ростовчанин встретит Новый год на работе

29 ноября 2023, 16:13
Фото: Midjourney
9% опрошенных ростовчан встретят Новый год на работе
9% опрошенных ростовчан встретят Новый год на работе, следует из опроса Superjob.

Жители Ростова рассказали, как планирую встретить Новый год. Подавляющее большинство опрошенных — 77% — отпразднуют наступление 2024 года дома. В гости отмечать Новый год планируют пойти 2% ростовчан. В другие города на новогодние каникулы отправятся еще 3% опрошенных.

Эксперт рассказал, куда ростовчане уедут на Новый год
Узнать подробнее

Встречать же Новый год на работе будут 9% жителей Ростова. Причем мужчины чаще женщин отметят праздник на рабочем посту — 15% против 3% соответственно.

Ранее сообщалось, что дарить подарки детям сотрудников на Новый год будут меньше половины компаний в Ростове.

Читайте также:
Ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во ВьетнамеДарить подарки детям сотрудников будут меньше половины компаний в РостовеНазваны вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#RostovGazeta
Подпишитесь
«Пытались совершить теракт»: что известно о сбитом беспилотнике в Ростовской области
Сегодня, 13:15
Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах
Сегодня, 13:05
Силы ПВО сбили беспилотник и предотвратили террористический акт в Ростовской области
Сегодня, 13:02
Дарить подарки детям сотрудников будут меньше половины компаний в Ростове
Сегодня, 12:29
В Ростовской области с декабря будут штрафовать за несезонную резину: правда или нет
Сегодня, 12:14
Проктолог Богданов назвал ТОП-5 причин, от которых у ростовчан возникает геморрой
Сегодня, 12:17