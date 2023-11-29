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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Силы ПВО сбили над Ростовской область БПЛА самолетного типа

Силы ПВО сбили беспилотник и предотвратили террористический акт в Ростовской области

29 ноября 2023, 13:02
Фото: Midjourney
Силы ПВО сбили над Ростовской область БПЛА самолетного типа
Силы ПВО сбили над Ростовской область БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Сюжет
СВО

В Ростовской области сегодня днем сбили беспилотник самолетного типа. Он пытался атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны произошедшую атаку снова назвали «террористической».

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«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Где именно сбили беспилотник, не уточняется. Власти Ростовской области подробностями произошедшего не делились.

Напомним, в последний раз беспилотник сбивали над территорией Ростовской области всего лишь два дня назад. Тогда система ПВО отработала в Каменском районе.

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