Силы ПВО сбили беспилотник и предотвратили террористический акт в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Ростовской области сегодня днем сбили беспилотник самолетного типа. Он пытался атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны произошедшую атаку снова назвали «террористической».
«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Где именно сбили беспилотник, не уточняется. Власти Ростовской области подробностями произошедшего не делились.
Напомним, в последний раз беспилотник сбивали над территорией Ростовской области всего лишь два дня назад. Тогда система ПВО отработала в Каменском районе.