Мощнейшая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Вечером среды, 29 ноября, в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Уже с 18.00 мск жители региона начнут ощущать легкое недомогание, связанное с возмущениями геомагнитного поля. Сила бури составит четыре балла.
Уже в четверг, 30 ноября, сила бури возрастет до пяти баллов. В период бури жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность, упадок сил, депрессию и ухудшение общего состояния здоровья.
Дончанам рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя, кофе и табака, больше пить воды, гулять на свежем отдыхе, избегать стресса и физических нагрузок, чтобы не испытывать негативное влияние геомагнитных бурь.
Ранее жителей Ростовской области предупредили о продолжительных магнитных бурях в ноябре.