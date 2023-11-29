Мощнейшая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября

Дончанам рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя, кофе и табака, больше пить воды, гулять на свежем отдыхе, избегать стресса и физических нагрузок, чтобы не испытывать негативное влияние геомагнитных бурь.