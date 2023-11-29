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Updated Сегодня, 10:26

Ужасающая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября

Мощнейшая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября

29 ноября 2023, 10:24
Фото: Midjourney
Ужасающая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября
Жителей Ростовской области предупредили о магнитной буре 30 ноября, об этом сообщили синоптики.

Вечером среды, 29 ноября, в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Уже с 18.00 мск жители региона начнут ощущать легкое недомогание, связанное с возмущениями геомагнитного поля. Сила бури составит четыре балла.

Уже в четверг, 30 ноября, сила бури возрастет до пяти баллов. В период бури жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность, упадок сил, депрессию и ухудшение общего состояния здоровья.

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Дончанам рекомендуют вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя, кофе и табака, больше пить воды, гулять на свежем отдыхе, избегать стресса и физических нагрузок, чтобы не испытывать негативное влияние геомагнитных бурь.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о продолжительных магнитных бурях в ноябре.

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