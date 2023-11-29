Ничья: ФК «Ростов» не проиграл ЦСКА только благодаря автоголу

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
На «Ростов Арене» прошел матч между ФК «Ростов» и ЦСКА. Игра закончилась со счетом 1:1.
На 8-й минуте игры гол в собственные ворота забил футболист ЦСКА Кирилл Набабкин. Сравняли счет гости на 32-й минуте. Очко ЦСКА принес Антон Заболотный.
«Ростов» сейчас занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут также с ЦСКА, но уже в столице 3 декабря.
Прошлую игру ФК «Ростов» провел на домашней арене с «Пари НН». Матч завершился победой ростовчан при счете 1:0. Гол тогда забил Максим Осипенко.