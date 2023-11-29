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Published Сегодня, 17:34

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Updated Сегодня, 17:37

ФК "Ростов" сыграл вничью с ЦСКА на домашней арене

Ничья: ФК «Ростов» не проиграл ЦСКА только благодаря автоголу

29 ноября 2023, 17:34
Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
ФК "Ростов" сыграл вничью с ЦСКА на домашней арене

ФК «Ростов» не проиграл ЦСКА только благодаря автоголу

ФК «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА на домашней арене, матч завершился со счетом 1:1.

На «Ростов Арене» прошел матч между ФК «Ростов» и ЦСКА. Игра закончилась со счетом 1:1.

На 8-й минуте игры гол в собственные ворота забил футболист ЦСКА Кирилл Набабкин. Сравняли счет гости на 32-й минуте. Очко ЦСКА принес Антон Заболотный.

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«Ростов» сейчас занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут также с ЦСКА, но уже в столице 3 декабря.

Прошлую игру ФК «Ростов» провел на домашней арене с «Пари НН». Матч завершился победой ростовчан при счете 1:0. Гол тогда забил Максим Осипенко.

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