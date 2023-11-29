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Осенний циклон: Климатолог Иошпа заявил, почему произошел ураган в Ростовской области

Осенний циклон: климатолог Иошпа заявил, почему произошел ураган в Ростовской области

29 ноября 2023, 12:50
Фото: rostovgazeta.ru
Осенний циклон: Климатолог Иошпа заявил, почему произошел ураган в Ростовской области

Климатолог Иошпа заявил, почему произошел ураган в Ростовской области

Циклон, приходящий в регион раз в десять лет, мог стать причиной мощного урагана в Ростовской области, заявил климатолог Александр Иошпа.

Весь вчерашний день в Ростовской области бушевал мощный ураган. Порывы ветра доходили до 30 метров в секунду. Из-за стихии в регионе повалены десятки деревьев, затоплены территории, без света оставались до 100 тысяч человек.

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Климатолог Александр Иошпа объяснил «КП — Ростов-на-Дону», что погода зависит от структуры атмосферного давления. Так, антициклоны приносят штиль, а циклоны — усиление ветра. Последнее чаще всего происходит именно в холодное время года, с октября по март.

Такие осенние циклоны являются наиболее разрушительными. Они происходят на юге России примерно раз в десять лет. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2007 году. Тогда из-за бури в море несколько кораблей потерпели крушение.

Иошпа добавил, что такие ураганы, вероятно, станут частым явлением в Ростовской области из-за изменений климата.

Ранее сообщалось, что шторм снова может ударить по Ростовской области до конца ноября.

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