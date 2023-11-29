Осенний циклон: климатолог Иошпа заявил, почему произошел ураган в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Весь вчерашний день в Ростовской области бушевал мощный ураган. Порывы ветра доходили до 30 метров в секунду. Из-за стихии в регионе повалены десятки деревьев, затоплены территории, без света оставались до 100 тысяч человек.
Климатолог Александр Иошпа объяснил «КП — Ростов-на-Дону», что погода зависит от структуры атмосферного давления. Так, антициклоны приносят штиль, а циклоны — усиление ветра. Последнее чаще всего происходит именно в холодное время года, с октября по март.
Такие осенние циклоны являются наиболее разрушительными. Они происходят на юге России примерно раз в десять лет. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2007 году. Тогда из-за бури в море несколько кораблей потерпели крушение.
Иошпа добавил, что такие ураганы, вероятно, станут частым явлением в Ростовской области из-за изменений климата.
Ранее сообщалось, что шторм снова может ударить по Ростовской области до конца ноября.