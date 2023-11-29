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Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

Старополтавский район и зимой выглядит бесподобно

От немцев до казахов: чем известен Старополтавский район

29 ноября 2023, 09:15
Фото: Ольга Зайцева
Старополтавский район и зимой выглядит бесподобно

Что необычного в Старополтавском районе Волгоградской области

История Старополтавского района отличается от большинства других в Волгоградской области. Во времена Российской Империи его в основном населяли немцы, а сегодня там каждый второй русский, но есть сёла, где разговаривают на украинском или казахском языке. Рассказываем, чем ещё интересен этот район.

Многонациональный уголок на краю области

Стартополтавский район располагается на северо-востоке Волгоградской области. На юге он граничит с Николаевским и Палласовским районами, на севере — с Саратовской областью, с запада от него находится Камышинский район, но между ними пролегает Волгоградское водохранилище. Кроме того, с восточной стороны Старополтавский район на небольшом отрезке в 15 км граничит с Казахстаном. Это сказывается на этнической составляющей района. Доля русских среди жителей составляет 55%, а казахов — 20% (больше только в Палласовском районе).

Старополтавский район расположен на северо-востоке Волгоградской областиСтарополтавский район расположен на северо-востоке Волгоградской области
Старополтавский район расположен на северо-востоке Волгоградской области
Фото: Сервис Яндекс Карты

Территория, где сейчас расположен Старополтавский район, начала заселяться в конце XVIII века. В то время туда переезжали жители украинских губерний, Центральной России и даже немцы. История названия района связана как раз с переселением из Харьковской и особенно из Полтавской области Украины — оттуда ехало больше всего людей. До сих пор в некоторых поселениях Старополтавского района жители говорят по-украински.

В качестве полноценной административной единицы район был образован в июле 1922 года. Тогда он входил в автономную республику немцев Поволжья. Она просуществовала до 1941 года — после начала Великой Отечественной войны республику упразднили, а Старополтавский район стал частью Сталинградской области.

Старополтавский район всегда был многонациональнымСтарополтавский район всегда был многонациональным
Старополтавский район всегда был многонациональным
Фото: администрация Волгоградской области

Сегодня это удалённый уголок на северо-востоке Волгоградской области. На машине в Старополтавский район можно добраться по региональной трассе через Быково, Николаевск и Палласовку. Расстояние от Волгограда до Старой Полтавки составляет примерно 360 км. Через район также проходит железная дорога Саратов — Астрахань.

Необычная природа и немецкое наследие

На территории Старополтавского района хватает редких природных красот. Для любителей ярких снимков будут очень кстати тюльпановые луга — в районе их целых три (в Беляевском, Курнаевском и Новотихоновском сельских поселениях). Тюльпановые луга входят в число особо охраняемых природных объектов, а сами цветы занесены в Красную книгу Волгоградской области.

Новотихоновский тюльпановый лугНовотихоновский тюльпановый луг
Новотихоновский тюльпановый луг
Фото: МБУ «Старополтавский РКЦ»

Салтовский лес, привлекающий своим первозданным видом и чарующими пейзажами, тоже находится в списке особо охраняемых территорий. А для сохранения птицы дрофы, занесённой в Красную книгу, был даже создан заказник «Дрофиный». На территории района обитают и другие редкие, в том числе исчезающие виды птиц.

Архитектурный облик Старополтавского района тоже заслуживает внимания. Там сохранилось немало домов купцов и богатых жителей XIX века. Пожалуй, один из самых известных из них — дом Чернышова. В голодный 1921-й год старополтавцы просили Чернышова отдать припрятанный хлеб и ценности на закупку зерна нуждающимся, однако он отказался. Жители сильно обиделись на купца, и вскоре ему пришлось покинуть Старую Полтавку. Ныне в этом здании расположено отделение Пенсионного фонда.

Дом И.П. ЧернышоваДом И.П. Чернышова
Дом И.П. Чернышова
Фото: МБУ «Старополтавский РКЦ»

Отдельно стоит упомянуть лютеранскую церковь Гнадентау. На сегодняшний день это один из двух сохранившихся в Волгоградской области готических храмов. Здание, построенное в стиле готики, было возведено в конце XIX века, когда в тех местах жило много немцев. В 1938 году кирху закрыли, и только в 90-е годы было принято решение начать её восстановление. С 2004 года лютеранскую церковь снова открыли и даже устраивают туда экскурсии.

Лютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 годуЛютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 году
Лютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 годуЛютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 году
Лютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 годуЛютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 году
Лютеранский храм Гнадентау, построенный немцами в 1898 году
Фото: МБУ «Старополтавский РКЦ»

Ещё одна уникальная даже по меркам страны достопримечательность — мост с тремя шлюзами в селе Верхний Еруслан. Благодаря этому мосту, построенному 95 лет назад, задерживаются талые воды в пойме реки Еруслан. Сваи у сооружения деревянные, основание сделано из бетона, а непосредственно конструкции моста — металлические.

Много в районе и памятных мест, связанных с военной тематикой. Почти в каждом поселении есть братская могила, в том числе погибших в гражданской войне 1917–1922 годов. Всего в Старополтавском районе 17 братских могил.

В современной истории Старополтавский район активно развивается. За последние годы здесь создано несколько новых общественных пространств, плюс благоустраиваются старые территории.

Именно в Старополтавском районе 4 года назад был открыт первый в Волгоградской области сельский бассейн. Вода в нём очищается не хлоркой, а с помощью ионов серебра и меди. Школьники занимаются в бассейне бесплатно, а по вечерам на платной основе он открыт для всех желающих. Поплавать туда приезжают в том числе из Палласовского района и даже из приграничных населённых пунктов Саратовской области.

Современный бассейн в Старой ПолтавкеСовременный бассейн в Старой Полтавке
Районный культурный центр в Старополтавском районеРайонный культурный центр в Старополтавском районе
Современный бассейн в Старой Полтавке
Фото: МБУ «Старополтавский РКЦ»

Кроме того, в том же 2019 году в Старополтавском районе открыли современную спортивную площадку для сдачи норм ГТО, был модернизирован районный Дворец культуры. Также на территории ДЮСШ есть каток, где занимаются дети и играет в хоккей местная команда ветеранов.

Как видим, жизнь на краю региона на месте не стоит. И даже в столь отдалённом районе туристам будет на что посмотреть. Уникальная природа, редкие виды флоры и фауны, историческая архитектура, в том числе готическая — всё это стоит того, чтобы увидеть своими глазами не только жителям Волгоградской области, но и других регионов России.

Останавливаться в Старополтавском районе удобнее всего в райцентре. Самые популярные места — гостиница «Октябрьская» и гостевой дом «Семья», расположенные в Старой Полтавке. Ну, а доехать до здешних мест можно не только на машине, но и на автобусе прямым рейсом из Волгограда или Саратова.

Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».

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