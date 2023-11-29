От немцев до казахов: чем известен Старополтавский район

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
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Updated Сегодня, 09:22
Стартополтавский район располагается на северо-востоке Волгоградской области. На юге он граничит с Николаевским и Палласовским районами, на севере — с Саратовской областью, с запада от него находится Камышинский район, но между ними пролегает Волгоградское водохранилище. Кроме того, с восточной стороны Старополтавский район на небольшом отрезке в 15 км граничит с Казахстаном. Это сказывается на этнической составляющей района. Доля русских среди жителей составляет 55%, а казахов — 20% (больше только в Палласовском районе).
Территория, где сейчас расположен Старополтавский район, начала заселяться в конце XVIII века. В то время туда переезжали жители украинских губерний, Центральной России и даже немцы. История названия района связана как раз с переселением из Харьковской и особенно из Полтавской области Украины — оттуда ехало больше всего людей. До сих пор в некоторых поселениях Старополтавского района жители говорят по-украински.
В качестве полноценной административной единицы район был образован в июле 1922 года. Тогда он входил в автономную республику немцев Поволжья. Она просуществовала до 1941 года — после начала Великой Отечественной войны республику упразднили, а Старополтавский район стал частью Сталинградской области.
Сегодня это удалённый уголок на северо-востоке Волгоградской области. На машине в Старополтавский район можно добраться по региональной трассе через Быково, Николаевск и Палласовку. Расстояние от Волгограда до Старой Полтавки составляет примерно 360 км. Через район также проходит железная дорога Саратов — Астрахань.
На территории Старополтавского района хватает редких природных красот. Для любителей ярких снимков будут очень кстати тюльпановые луга — в районе их целых три (в Беляевском, Курнаевском и Новотихоновском сельских поселениях). Тюльпановые луга входят в число особо охраняемых природных объектов, а сами цветы занесены в Красную книгу Волгоградской области.
Салтовский лес, привлекающий своим первозданным видом и чарующими пейзажами, тоже находится в списке особо охраняемых территорий. А для сохранения птицы дрофы, занесённой в Красную книгу, был даже создан заказник «Дрофиный». На территории района обитают и другие редкие, в том числе исчезающие виды птиц.
Архитектурный облик Старополтавского района тоже заслуживает внимания. Там сохранилось немало домов купцов и богатых жителей XIX века. Пожалуй, один из самых известных из них — дом Чернышова. В голодный 1921-й год старополтавцы просили Чернышова отдать припрятанный хлеб и ценности на закупку зерна нуждающимся, однако он отказался. Жители сильно обиделись на купца, и вскоре ему пришлось покинуть Старую Полтавку. Ныне в этом здании расположено отделение Пенсионного фонда.
Отдельно стоит упомянуть лютеранскую церковь Гнадентау. На сегодняшний день это один из двух сохранившихся в Волгоградской области готических храмов. Здание, построенное в стиле готики, было возведено в конце XIX века, когда в тех местах жило много немцев. В 1938 году кирху закрыли, и только в 90-е годы было принято решение начать её восстановление. С 2004 года лютеранскую церковь снова открыли и даже устраивают туда экскурсии.
Ещё одна уникальная даже по меркам страны достопримечательность — мост с тремя шлюзами в селе Верхний Еруслан. Благодаря этому мосту, построенному 95 лет назад, задерживаются талые воды в пойме реки Еруслан. Сваи у сооружения деревянные, основание сделано из бетона, а непосредственно конструкции моста — металлические.
Много в районе и памятных мест, связанных с военной тематикой. Почти в каждом поселении есть братская могила, в том числе погибших в гражданской войне 1917–1922 годов. Всего в Старополтавском районе 17 братских могил.
В современной истории Старополтавский район активно развивается. За последние годы здесь создано несколько новых общественных пространств, плюс благоустраиваются старые территории.
Именно в Старополтавском районе 4 года назад был открыт первый в Волгоградской области сельский бассейн. Вода в нём очищается не хлоркой, а с помощью ионов серебра и меди. Школьники занимаются в бассейне бесплатно, а по вечерам на платной основе он открыт для всех желающих. Поплавать туда приезжают в том числе из Палласовского района и даже из приграничных населённых пунктов Саратовской области.
Кроме того, в том же 2019 году в Старополтавском районе открыли современную спортивную площадку для сдачи норм ГТО, был модернизирован районный Дворец культуры. Также на территории ДЮСШ есть каток, где занимаются дети и играет в хоккей местная команда ветеранов.
Как видим, жизнь на краю региона на месте не стоит. И даже в столь отдалённом районе туристам будет на что посмотреть. Уникальная природа, редкие виды флоры и фауны, историческая архитектура, в том числе готическая — всё это стоит того, чтобы увидеть своими глазами не только жителям Волгоградской области, но и других регионов России.
Останавливаться в Старополтавском районе удобнее всего в райцентре. Самые популярные места — гостиница «Октябрьская» и гостевой дом «Семья», расположенные в Старой Полтавке. Ну, а доехать до здешних мест можно не только на машине, но и на автобусе прямым рейсом из Волгограда или Саратова.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».