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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Петербург поможет Ростовской области развивать сферу беспилотников

Петербург поможет Ростовской области строить беспилотники

29 ноября 2023, 12:18
Фото: mil.ru
Петербург поможет Ростовской области развивать сферу беспилотников
Ростовская и Ленинградская области будут вести совместную работу по развитию беспилотных авиационных систем, сообщили в правительстве донского региона.

Соответствующее соглашение было подписано во время форума «Российский промышленник 2023». Работать регионы будет в рамках нацпроекта.

Они обязались оказывать помощь в развитии промышленной инфраструктуры, проведении мероприятий. Кроме того, предусмотрена разработка и реализация совместных программ и проектов, которые помогут развивать отрасль беспилотников.

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Других подробностей совместной работы пока нет.

Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого беспилотник смогли напечатать на 3D-принтере в донском регионе.

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