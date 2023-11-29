Петербург поможет Ростовской области строить беспилотники

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Соответствующее соглашение было подписано во время форума «Российский промышленник 2023». Работать регионы будет в рамках нацпроекта.
Они обязались оказывать помощь в развитии промышленной инфраструктуры, проведении мероприятий. Кроме того, предусмотрена разработка и реализация совместных программ и проектов, которые помогут развивать отрасль беспилотников.
Других подробностей совместной работы пока нет.
Ранее в зону СВО передали первые беспилотники, собранные в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого беспилотник смогли напечатать на 3D-принтере в донском регионе.