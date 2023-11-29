Порядка 80% компаний в Ростове пересмотрели зарплаты сотрудников в 2023 году

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Работодатели в Ростове рассказали, как пересматривали зарплату сотрудников в этом году. Изменить оклады работникам пришлось подавляющему большинству компаний — 80%.
Из них 50% работодателей уже увеличили зарплаты в течение последних шести месяцев. Проиндексировать оклады до конца года обещают еще 50% компаний.
«В каждом третьем случае суммы выплат обсуждали от полугода до года», — говорится в исследовании.
Что касается самих работников, то на повышение зарплаты в следующем году надеются 49% опрошенных. При этом чем моложе сотрудник, тем больше он ждет индексации доходов.
Ранее сообщалось, что дарить подарки детям сотрудников на Новый год будут меньше половины компаний в Ростове.