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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

В Ростове 80% компаний пошли на пересмотр зарплат сотрудников в этом году

Порядка 80% компаний в Ростове пересмотрели зарплаты сотрудников в 2023 году

29 ноября 2023, 16:04
Фото: 1MI
В Ростове 80% компаний пошли на пересмотр зарплат сотрудников в этом году
В Ростове 80% компаний пошли на пересмотр зарплат сотрудников в этом году, следует из аналитики портала Superjob.

Работодатели в Ростове рассказали, как пересматривали зарплату сотрудников в этом году. Изменить оклады работникам пришлось подавляющему большинству компаний — 80%.

Из них 50% работодателей уже увеличили зарплаты в течение последних шести месяцев. Проиндексировать оклады до конца года обещают еще 50% компаний.

«В каждом третьем случае суммы выплат обсуждали от полугода до года», — говорится в исследовании.

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Что касается самих работников, то на повышение зарплаты в следующем году надеются 49% опрошенных. При этом чем моложе сотрудник, тем больше он ждет индексации доходов.

Ранее сообщалось, что дарить подарки детям сотрудников на Новый год будут меньше половины компаний в Ростове.

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