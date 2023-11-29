Психолог назвала причины страха мужчин перед бракосочетанием

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:01
По словам Рейнер, мужчины не привыкли обсуждать свои неудачи и слабости друг с другом, а обращение к психологу может быть для них как признание в том, что они неудачники. Кроме того, установки, которые они усвоили в детстве — «мужчины не плачут, ты же мужчина, а значит ты должен…» — не позволяют им быть собой. В результате, мужчина может испытывать такой страх перед созданием семьи, что предпочитает оставаться холостым навсегда, пишет ИА RuNews24.ru.
Рейнер перечислила основные причины, вызывающие страх у мужчин в отношении брака. Во-первых, это скучно: представление о том, что придется провести всю жизнь с одной и той же женщиной, может вызывать у некоторых мужчин чувство, что ничего нового, яркого и интересного уже не произойдет.
Во-вторых, это потеря контроля и свободы: мужчины привыкли самостоятельно принимать решения и им важно чувствовать себя главными в отношениях. Они боятся, что женщина заберет у них свободу и будет диктовать правила.
Также негативный опыт в родительской семье может оказывать негативное воздействие на мужчину. Если в семье были скандалы, драки, разводы, то такая несчастная модель семейных отношений может вызывать страх перед браком. Хотя повторять эти ошибки необязательно, пока мужчина не осознает это, он будет бояться создавать свою семью.
Одна из причин страха — это ответственность. Мужчина может почувствовать дискомфорт от мысли, что теперь он несет ответственность не только за себя, но и за другого человека. Он может бояться, что не сможет справиться с дополнительной нагрузкой, которая включает работу, заботу о супруге и будущих детях.
Наконец, однообразный секс также может быть важным фактором, который останавливает мужчину на пути к браку. Идея проводить всю оставшуюся жизнь со своей избранницей может быть значительной причиной, по которой мужчина не хочет связывать себя узами брака, даже если он любит свою партнершу.
В итоге, страх предательства, развода и сомнений в правильности выбора могут объяснять популярную песню: «Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт».