Психолог назвала причины страха мужчин перед бракосочетанием

По словам Рейнер, мужчины не привыкли обсуждать свои неудачи и слабости друг с другом, а обращение к психологу может быть для них как признание в том, что они неудачники. Кроме того, установки, которые они усвоили в детстве — «мужчины не плачут, ты же мужчина, а значит ты должен…» — не позволяют им быть собой. В результате, мужчина может испытывать такой страх перед созданием семьи, что предпочитает оставаться холостым навсегда, пишет ИА RuNews24.ru.