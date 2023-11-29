«Пытались совершить теракт»: что известно о сбитом беспилотнике в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По информации министерства, киевский режим днем в среду, 29 ноября, собирался совершить теракт при помощи беспилотника. Целью были объекты на территории России, но какие именно, не говорится.
«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — уточнили в Минобороны. Известно, что для теракта использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
О том, были ли какие-нибудь повреждения на земле, не раскрывается.
Добавим, что в последнее время над донским регионом неоднократно сбивали воздушные цели. В одном из случаев депутат Анатолий Вассерман рассказал, куда целился уничтоженный дрон. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.