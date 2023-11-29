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Published Сегодня, 13:15

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Updated Сегодня, 13:17

В Ростовской области назвали подробности о сбитом украинском беспилотнике

«Пытались совершить теракт»: что известно о сбитом беспилотнике в Ростовской области

29 ноября 2023, 13:15

В Ростовской области назвали подробности о сбитом украинском беспилотнике

В Ростовской области системы ПВО сбили беспилотник, принадлежавший Украине, сообщили в Минобороны РФ.

По информации министерства, киевский режим днем в среду, 29 ноября, собирался совершить теракт при помощи беспилотника. Целью были объекты на территории России, но какие именно, не говорится.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Ростовской области», — уточнили в Минобороны. Известно, что для теракта использовали беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Силы ПВО сбили беспилотник и предотвратили террористический акт в Ростовской области
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О том, были ли какие-нибудь повреждения на земле, не раскрывается.

Добавим, что в последнее время над донским регионом неоднократно сбивали воздушные цели. В одном из случаев депутат Анатолий Вассерман рассказал, куда целился уничтоженный дрон. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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