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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Работа над собой: какие цели ставит Рождественский пост

Работа над собой: какие цели ставит Рождественский пост

29 ноября 2023, 11:59
Фото: 1MI
Рождественский пост — время строгих ограничений, которое предоставляется каждому верующему православному для подготовки к светлому празднику — Рождеству Христову, который наступит 6 января.

Иерей Филипп Ильяшенко из Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как правильно соблюдать пост.

Пост перед Богоявлением

Он объяснил, что один из четырех длительных постов Православной церкви предшествует самому великому событию в истории человечества — Богоявлению.

«Божий Сын пришел на землю, чтобы проповедовать заповеди любви, чтобы прожить жизнь без греха, чтобы умереть за нас и воскреснуть», — рассказал священник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно словам отца Филиппа, пост — это необходимая аскеза, испытание перед церковными праздниками.

«Обычно мы считаем, что пост — это какая-то диета. Мы думаем, что достаточно избегать жирной и вкусной пищи, например, сладкого. Но это не так. Пост — это прежде всего работа над собой, над своим духовным развитием. Это работа над преодолением своих греховных страстей и недостатков. А также приобретение добродетелей: смирения, терпения, любви, благосклонности к другим людям», — подчеркнул священник.

Что можно есть?

Иерей отметил, что для каждого человека пост может быть разным.

«Молодые люди, кормящие мамы, беременные женщины или те, кто находится в состоянии лежачего больного, конечно, должны соблюдать пост по-разному. Также пост для младенца и для здорового взрослого отличается. Поэтому верующим нужен духовник, который поможет и даст совет, как правильно поститься каждому», — подчеркнул священнослужитель.

Для обычных верующих основу поста составляют крупы, овощи, сухофрукты и мед. В пятницу можно есть рыбу. Запрещены мясо, яйца, сыр, сливочное масло, различные фастфуды и алкоголь, заключил собеседник издания.

#Здоровье
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