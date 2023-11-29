Работа над собой: какие цели ставит Рождественский пост

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Иерей Филипп Ильяшенко из Храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой слободе рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как правильно соблюдать пост.
Пост перед Богоявлением
Он объяснил, что один из четырех длительных постов Православной церкви предшествует самому великому событию в истории человечества — Богоявлению.
«Божий Сын пришел на землю, чтобы проповедовать заповеди любви, чтобы прожить жизнь без греха, чтобы умереть за нас и воскреснуть», — рассказал священник интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Согласно словам отца Филиппа, пост — это необходимая аскеза, испытание перед церковными праздниками.
«Обычно мы считаем, что пост — это какая-то диета. Мы думаем, что достаточно избегать жирной и вкусной пищи, например, сладкого. Но это не так. Пост — это прежде всего работа над собой, над своим духовным развитием. Это работа над преодолением своих греховных страстей и недостатков. А также приобретение добродетелей: смирения, терпения, любви, благосклонности к другим людям», — подчеркнул священник.
Что можно есть?
Иерей отметил, что для каждого человека пост может быть разным.
«Молодые люди, кормящие мамы, беременные женщины или те, кто находится в состоянии лежачего больного, конечно, должны соблюдать пост по-разному. Также пост для младенца и для здорового взрослого отличается. Поэтому верующим нужен духовник, который поможет и даст совет, как правильно поститься каждому», — подчеркнул священнослужитель.
Для обычных верующих основу поста составляют крупы, овощи, сухофрукты и мед. В пятницу можно есть рыбу. Запрещены мясо, яйца, сыр, сливочное масло, различные фастфуды и алкоголь, заключил собеседник издания.