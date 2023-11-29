Работа над собой: какие цели ставит Рождественский пост

«Обычно мы считаем, что пост — это какая-то диета. Мы думаем, что достаточно избегать жирной и вкусной пищи, например, сладкого. Но это не так. Пост — это прежде всего работа над собой, над своим духовным развитием. Это работа над преодолением своих греховных страстей и недостатков. А также приобретение добродетелей: смирения, терпения, любви, благосклонности к другим людям», — подчеркнул священник.