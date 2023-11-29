Радио и телевидение в Ростове-на-Дону будут отключать до 2 декабря

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В компании предупредили, что уже с 10.35 мск 29 ноября в Ростове могут возникнуть перебои в трансляции теле- и радиосигнала. Причиной станут профилактические работы на сетях, которые будут проводиться с 29 ноября по 1 декабря с 10.35 до 17.00 мск.
Горожан предупреждают, что часть работ могут отменить или перенести на другие дни из-за неблагоприятных погодных условий.
Напомним, последние несколько дней в Ростовской области сохраняется непогода, сопровождаемая сильным ветром скоростью до 30 метров в секунду. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни скорость ветра составит 17 метров в секунду, кроме того, пройдут дожди и мокрый снег.