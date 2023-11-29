Радио и телевидение в Ростове-на-Дону будут отключать до 2 декабря

В компании предупредили, что уже с 10.35 мск 29 ноября в Ростове могут возникнуть перебои в трансляции теле- и радиосигнала. Причиной станут профилактические работы на сетях, которые будут проводиться с 29 ноября по 1 декабря с 10.35 до 17.00 мск.